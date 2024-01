Mummenschanz in Bochum: Freikarten für Kultparty zu gewinnen

Beim Mummenschanz in Bochum ist das Publikum der Star (hier 2023) Für die Karnevalsparty am 10. Februar sind Freikarten zu gewinnen.

Bochum Der Mummenschanz ist Bochums größte und bunteste Karnevalsparty. Für den 10. Februar verlosen wir Freikarten. Hier geht‘s zum Gewinnspiel.

Der „Mummenschanz“ kehrt zurück. Die Rotunde im Bermudadreieck ist am Samstag, 10. Februar, zum fünften Mal Schauplatz der größten und buntesten Karnevalsparty in Bochum. Die WAZ verlost Freikarten.

Mummenschanz: Rotunde rettete die Bochumer Kultparty

Vor 30 Jahren hatte Michael Retter das Format im Kunstmuseum zum Leben erweckt. Eine Karnevalsparty abseits von Polonaise und Pappnase, dafür mit Rock, Pop und Soul, dargeboten von starken Live-Bands, zelebriert von einem kreativ kostümierten Publikum: Damit landete der Chef einer Bochumer Werbeagentur einen Volltreffer.

2016 geriet der Mummenschanz in schweres Fahrwasser. Das Museum fiel wegen des Umbaus als Spielstätte aus. Die Stadtpark-Gastronomie blieb als Ausweichquartier eine einmalige Episode. Die Rotunde sprang 2018 kurz vor Toresschluss ein. Drei Partys stiegen bis 2020 am KAP. Dann kam Corona. Das Comeback glückte. Sowohl 2022 als auch 2023 waren die rund 500 Karten schon im Vorverkauf vergriffen.

+++ HIER SIND DIE BESTEN BILDER VOM MUMMENSCHANZ 2023 +++ +++ HIER SIND DIE BESTEN BILDER VOM MUMMENSCHANZ 2023 +++ Mummenschanz Karneval in der Rotunde im Alten Bochumer Hauptbahnhof am Samstag, den 18. Februar 2023. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Diesmal heizt die Jim Rockford Band mit Hits und Oldies ein

Am Karnevalssamstag 2024 gibt‘s wieder Live-Musik: diesmal mit der Jim Rockford Band, die schon mehrfach beim Mummenschanz für tolle Stimmung gesorgt hat. In den Pausen und nach der Band legt DJ Maicel Hits und Oldies auf. In der kleinen Halle sind die DJs Pitty und Smuthkind mit Elektro und Techno am Start. Das hatten viele Besucher im Vorjahr vermisst.

Beginn ist um 20 Uhr. Karten zum Preis von 20 Euro sind im Vorverkauf auf mummenschanz.net erhältlich.

Der Mummenschanz glänzt mit kreativen, oft selbst geschneiderten Kostümen. Am 10. Februar steigt die Neuauflage in der Rotunde. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

WAZ verlost dreimal zwei Freikarten

Mit der WAZ können sich sechs Gewinner kostenlos ins Vergnügen stürzen. Auf waz.de/mummenschanz sind ab sofort dreimal zwei Freikarten zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 24. Januar. Die Gewinner werden benachrichtigt. Viel Glück!

