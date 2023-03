Motorradfahrer aus Bochum wird von Auto erfasst: Krankenhaus

Mit einem Rettungswagen wurde der Bochumer Motorradfahrer in ein Krankenhaus transportiert (Symbolbild).

Bochum. Ein Motorradfahrer aus Bochum ist von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich, als der Fahrer des Pkw abbog.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Bochumer Motorradfahrer (54) schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Samstag (25.) gegen 5.30 Uhr an der Kreuzung Lütgendortmunder Straße / Neu-Iserlohn-Straße in Lüdgendortmund. Beim Linksabbiegen übersah ein 53-jähriger Autofahrer aus Dortmund den Motorradfahrer.

Geschätzter Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro

Er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als 10.000 Euro.

