Mit einem Rettungswagen wurde der Mopedfahrer in ein Bochumer Krankenhaus transportiert.

Kollision mit Pkw Mopedfahrer bei Unfall in Bochum schwer verletzt

Bochum Beim Abbiegen ist ein Autofahrer mit einem Mopedfahrer zusammengestoßen. Dieser stürzte. Und liegt jetzt im Krankenhaus.

Bei einem Unfall in Langendreer-Kaltehardt ist ein 23-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt worden.

Am Montag gegen 7.15 Uhr war laut ein 46-jähriger Autofahrer aus Bochum auf der Sonnenleite in Fahrtrichtung Baroper Straße unterwegs und wollte nach links in diese abzubiegen. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit einem Mopedfahrer aus Dortmund, der ihm auf der Baroper Straße entgegenkam.

Unfallopfer kam stationär in ein Bochumer Krankenhaus

Der 23-Jährige stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Die Baroper Straße wurde vorübergehend gesperrt.

