Moped-Fahrer flüchtet vor Polizei Bochum und wird verletzt

Bochum. Ein Moped-Fahrer ist vor einer Verkehrskontrolle der Polizei Bochum geflüchtet und dabei gestürzt. Die Flucht war nicht sein einziges Vergehen.

Ein Mopedfahrer (35) ist in Bochum-Wattenscheid vor einer allgemeinen Verkehrskontrolle geflüchtet. Er wurde aber gefasst.

Laut Polizei wollten zivile Einsatzkräfte den Mann am Montag um 12.45 Uhr an der Hammer Straße kontrollieren. Statt anzuhalten, gab er Gas und flüchtete in Richtung Bochumer Innenstadt.

Beschuldigter aus Bochum hat keine Fahrerlaubnis

Als der Bochumer in die Baarestraße einbog, kollidierte er frontal mit einem stehenden Streifenwagen und stürzte. Er versuchte noch, zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten, wurde jedoch kurz darauf von den Beamten eingeholt.

Der Mann stand unter dem Einfluss berauschender Mittel und hat keine gültige Fahrerlaubnis. Das Moped war außerdem gar nicht zugelassen. Da der Mann bei seinem Sturz verletzt wurde, kam er ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

