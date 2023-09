Ein bisschen Bochum: Dieses Bild hat Mona Derhard im „Sign Post Forest“ – übersetzt so viel wie Schilderwald – in Watson Lake in Kanada aufgenommen. Die Sammlung, ergänzt von Reisenden aus aller Welt, hat mehr als 80.000 Schilder.

Reisen Mona (29) aus Bochum reist allein durch Kanada: So läuft es

Bochum. Seit sechs Monaten reist Mona aus Bochum mit dem Land Rover durch Kanada. Sie berichtet von genialen Erlebnissen und der Attacke eines Grizzlys.

Sechs Monate, 25.000 Kilometer, unzählige Erlebnisse. Mona Derhard aus Bochum reist mit ihrem alten, selbst umgebauten Land Rover durch Amerika. Nach einem halben Jahr in Kanada ist sie in Alaska angekommen. Die 29-Jährige zieht ein Zwischenfazit.

„Ich fühle mich sehr wohl, Vollzeit im Auto zu leben“, berichtet sie. Derhard ist in Höntrop aufgewachsen und hat zuletzt in Weitmar gelebt. Ihre Wohnung hat sie Anfang des Jahres gekündigt, ebenso wie den Job als OP-Schwester. Am 15. März stieg die Bochumerin ins Flugzeug nach Halifax an der kanadischen Ostküste. Ihr Auto hat sich bereits drei Wochen zuvor auf dem Seeweg nach Amerika aufgemacht.

Mit diesem alten Land Rover ist Mona Derhard aus Bochum nun seit einem halben Jahr in Kanada unterwegs. Foto: MD

Durch elf kanadische Provinzen ist sie seitdem mit dem alten Land Rover gefahren, den sie zuvor eigenständig zum Reise- und Offroadmobil umgebaut hat. „Von dem Ausbau her passt alles, es ist ziemlich einfach Schlafplätze zu finden und ich habe schnell eine Art Routine gefunden“, berichtet die 29-Jährige, die mittlerweile in Alaska angekommen ist – noch vor Einbruch des Winters, so wie geplant.

Bochumerin entdeckt in Kanada Orte, die nicht im Reiseführer stehen

Das Zwischenfazit der Bochumerin ist sehr positiv: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach der kurzen Zeit beziehungsweise bei der kurzen Zeit an einem Ort richtig gute Freunde finde, was das Weiterreisen natürlich immer etwas schwierig macht.“ Dadurch sei sie auch an viele Orte gelangt, die nicht im Reiseführer stehen, habe geniale Kajaktouren gemacht, war Felsenklettern oder Surfen.

„Mittlerweile bin ich in Alaska angekommen“, so Derhard. Zuvor hat sie aber einen Stop im „Sign Post Forest“ im kanadischen Watson Lake gemacht. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von Reisenden aus aller Welt, mittlerweile gibt es dort mehr als 80.000 Schilder. Auch ein Bochum-Ortsschild ist zu sehen, ein Nummernschild hat zudem Derhard angebracht. „Ganz witzig war, dass mich dort ein ehemaliger Bochumer aus Riemke angesprochen hat, der 1999 nach Kanada ausgewandert ist“, erzählt Derhard.

Auch ein eigenes Schild hat Mona Derhard im „Sign Post Forest“, übersetzt so viel wie Schilderwald, in Kanada angebracht, Foto: MD

Überrascht hätten sie definitiv die Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und das Interesse der Menschen vor Ort, zum Beispiel als das Getriebe ihres Land Rovers kaputtgegangen ist. „Weil alle Leute oder Reisenden, die ich hier kennengelernt habe, direkt ihre Hilfe angeboten haben. Es hat keine Stunde gedauert, da hatte ich einen Schlafplatz auf unbestimmte Zeit, die Werkstatt machte alles möglich und viele Überstunden und arbeitete am Wochenende, damit ich es noch in einem angemessenem Zeitfenster nach Alaska schaffe“, erzählt die 29-Jährige.

Sechs Monate in Kanada: Das waren die schönsten Orte

Die schönsten Provinzen seien für sie Neufundland, Saskatchewan, British Columbia und der Yukon beziehungsweise die Nordwest-Territorien gewesen. Als ein Highlight bezeichnet die Reisende die Zeit, in der sie auf einer Ranch gearbeitet hat – mit einem prägenden Erlebnis. „Als wir bei einer Ausreittour von einem Grizzly attackiert worden sind.“ Die Hunde, die dabei waren, hätten diesen dann vertrieben. „Aber das wird ein Moment bleiben, der mir definitiv in Erinnerung bleibt“, sagt Derhard. Generell: Die ganzen Tiermomente seien immer fantastisch, sie habe neben vielen Grizzlys, Schwarzbären, Elche, Wölfe und einen Luchs gesehen.

Mona Derhard (29) beim Besuch in der Bochumer WAZ-Redaktion im März 2023. Kurz darauf stieg sie ins Flugzeug nach Kanada und reiste ihrem selbst umgebauten, alten Land Rover hinterher. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Nach Alaska will die Bochumerin weiter in Richtung Vancouver Island fahren und dort arbeiten sowie den Winter verbringen. Ab März geht es dann entlang der West- und Ostküste der USA, es folgen Mexiko sowie weitere Stationen in Zentral- und Südamerika. Sie schätzt, 2026 wieder zurück zu sein.

