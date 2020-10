Mögliche Alkoholfahrt in Bochum: Polizei sucht Zeugen

Ein Alkohol-Atemtestgerät ergab bei dem Fahrer an der Schützenstraße in Bochum einen Wert von 1,2 Promille.

Bochum. Die Polizei Bochum hat einen alkoholisierten Autofahrer erwischt, der schlafend am Steuer saß. Eventuell hatte er vorher einen Unfall gebaut.

Nach einer möglichen Alkoholfahrt durch Bochum sucht die Polizei Zeugen und mögliche Unfallbeteiligte.

Schlafend und alkoholisiert in einem am Straßenrand geparkten Auto – so trafen Polizeibeamte einen 37-jährigen Essener am frühen Samstagmorgen (3.10.) gegen 7.15 Uhr im Bereich der Schützenstraße in Weitmar an. Der schwarze Wagen stand auf Höhe eines angrenzenden Feldes halb im Gebüsch. Der Fahrer auf dem Fahrersitz hatte 1,2 Promille Alkohol intus.

Verkehrskommissariat Bochum bittet um Hinweise

Weil das Auto einen frischen Unfallschaden aufweist und noch unklar ist, ob der Mann alkoholisiert gefahren ist, bittet das Verkehrskommissariat um Hinweise aus der Bevölkerung (zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206).

