Mitglieder des Bildungszentrums IBU säubern Bochums Straßen

Die Mitglieder des Interkulturellen Bildungszentrums Universum in Bochum engagieren sich für Integration und Naturschutz. Hier säubern sie ein besonders vermülltes Gebiet entlang der Markstraße in Querenburg.

Querenburg. Das interkulturelle Bildungszentrum Universum in Bochum setzt sich für Migranten ein. Und mit Säuberungsaktionen auch für die Stadt selbst.

Es ist heiß an diesem Samstagmittag (10. Juni) in Bochum. Trotzdem haben sich viele Mitglieder des interkulturellen Bildungszentrums Universum (IBU) in Querenburg versammelt, um an einer Straßensäuberungsaktion teilzunehmen, die das Zentrum organisiert hat. „Normalerweise kümmern wir uns um Flüchtlinge und Migranten und ihre Belange“, erklärt Tunzala Abdullayeva, die Vorsitzende des eingetragenen Vereins. „Aber wir finden es auch wichtig aufzuzeigen, dass wir dem Ort gegenüber, eine gewisse Verantwortung haben, an dem wir leben.“ Und ihr Mann Elchin Abdullayev ergänzt: „Wir sind der Meinung, dass der Staat nicht alles tun sollte, sondern dass die Bürger dem Staat helfen sollten.“ Darum habe das IBU die Initiative „Unsere saubere Stadt“ ins Leben gerufen.

Geflüchtete bedankt sich bei der Stadt Bochum

Vor allem wenden sich diese regelmäßig stattfindenden Aktionen an die Kinder der Mitglieder des Vereins, die mit großer Begeisterung daran teilnehmen. So berichten etwa Liliia Kuchynska und ihre Freundin Liubov Trishechuk, dass ihre Kids an Tagen der Säuberungsaktionen selbst Initiative zeigen und sagen: „Mama, wir müssen heute wieder unbedingt hingehen, es ist wichtig unsere Umwelt sauber zu halten!“ Liliia Kuchynska selbst nimmt gerne an der Säuberung teil, weil es ihr ein Bedürfnis ist, der Stadt Bochum, die sie nach ihrer Flucht im März 2022 aus der Ukraine aufgenommen hat, als Dank etwas zurückzugeben. „Natürlich ist es wichtig die Umwelt sauber zu halten, die Klimakrise ist ein reales Problem. Aber ich möchte mich auch bei der Stadt Bochum bedanken, dass sie Platz für uns geschaffen und uns aufgenommen hat.“

Auch die ganz Kleinen machen schon fleißig bei der Umweltaktion mit und angeln Abfall aus den Grünanlagen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Bildungszentrum klärt Migranten über gemeinsames Miteinander in Bochum auf

Und das ist genau der Kern der Initiative und der Grund, warum das IBU sich dafür einsetzt. „Unser Ziel ist es, die Straßen sauber zu halten und gleichzeitig bei Kindern und Jugendlichen die Liebe zur Natur zu wecken“, erklärt Elchin Abdullayev. Und zeigt einen weiteren Aspekt der Aktion auf, der sich besonders an neu ankommende Migranten wendet: „Es ist notwendig, die Regeln für ein gemeinsames Miteinander zu fördern und unter ihnen aufzuklären.“ Das schließe Menschen, die kollektive Gemeinschaft aber eben auch die Umwelt mit ein.

Unterstützung und Freizeitgestaltung für Migranten in Bochum

Neben den Säuberungsaktionen hält das IBU noch eine große Palette an weiteren, integrativen Maßnahmen für Migranten und Geflüchtete bereit. So begleiten Mitglieder etwa Neuankömmlinge bei Behördengängen, fördert sprachliche Kompetenzen in Kursen, Lesungen oder Sprach- sowie Lese-Cafés, gibt Nachhilfe oder unterstützt Kinder bei den Hausaufgaben.

Das IBU klärt über Rassismus auf und unterstützt Menschen, die Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, setzt sich für Menschen mit Behinderungen ein, Stärkt ihre Rolle im Alltag, bietet ihnen Fahrdienste oder Hilfe beim Einkaufen an. „Außerdem kümmern wir uns um schwangere Frauen und junge Mütter, denn wir finden, jedes Kind hat einen guten Start ins Leben verdient“, erklärt Tunzala Abdullayeva. Neben den Hilfsangeboten finden auch regelmäßig Freizeitaktivitäten, wie Schachunterricht, Malkurse oder Treffen zum Nähen, Stricken, Weben oder ähnlichen handwerkskünstlerischen Tätigkeiten statt, die ebenfalls von erfahrenen Lehrern und Lehrerinnen begleitet werden.

