Mit Schusswaffe und Pfefferspray: Bochumer (23) ausgeraubt

Das Pfefferspray diente dem Täter nicht zur Verteidigung, sondern zur Sicherung seiner Beute in Bochum-Ehrenfeld.

Bochum. Am helllichten Tag hat ein Unbekannter mit einer Schusswaffen und Pfefferspray einen Bochumer (23) ausgeraubt. Er ist auf der Flucht.

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmittag (12.) einen 23-Jährigen am Bahnhof in Bochum-Ehrenfeld mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt.

Nach Polizeiangaben verließen der junge Bochumer und seine Begleiterin (23, ebenfalls aus Bochum) gegen 11.30 Uhr den Bahnhof und wurde von dem Täter an der Ecke Bessemer Straße/Ehrenfeldstraße angesprochen. Er hielt ihnen eine schwarze Schusswaffe und Pfefferspray vor und forderte Bargeld.

Täter sprühte dem Opfer aus Bochum Pfefferspray ins Gesicht

Der 23-Jährige tat, was der Räuber wollte. Dieser ergriff die Beute, sprühte seinem Opfer Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: 30 bis 35 Jahre alt, laut Zeugen „mitteleuropäisches“ Aussehen, orange-beigefarbene Jacke, FFP2-Maske, Rucksack.

Das Kriminalkommissariat bittet unter 0234 909 8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum