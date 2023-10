Mit Messer: Versuchter Raubüberfall auf Bochumer Supermarkt

Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die am Samstagabend einen Supermarkt überfallen haben.

Bochum. Ein Überfall auf einen Supermarkt im Bochumer Süden scheiterte am Samstag (30.9.). Welchen Anteil daran eine couragierte Kassierein hatte.

Zwei unbekannte Täter haben am Samstagabend, 30. September, einen Supermarkt an der Stensstraße in Bochum überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betraten die Täter gegen 21.50 Uhr das Geschäft. Sie bedrohten eine Kassierin mit einem Messer und verlangten Bargeld.

Die Kassierein weigerte sich jedoch. Darauf schlug einer der Täter die Plexiglasscheibe vom Tresen und versuchte vergeblich, die Kasse selbst zu öffnen. Letztendlich flüchteten die Täter mit einem Motorroller, den sie wohl zuvor vor dem Laden abgestellt hatten, in Richtung Wiesental.

Kunde nahm Verfolgung mit E-Scooter auf

Ein couragierter Kunde nahm die Verfolgung mit einem E-Scooter auf, verlor die beiden Männer aber schließlich aus den Augen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Laut Zeugenbeschreibungen sind die beiden Männer beide etwa 25 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 groß. Sie waren dunkel gekleidet, einer trug einen Motorradhelm, der andere eine Sturmhaube.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 / 909 8210 (-4441 außerhalb der Kerndienstzeit) zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum