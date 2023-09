Mit Holzbein erobert er die Herzen der Zuschauer in Bochum

In „Amphitryon“ hat der Schauspieler Matthias Hecht seinen dritten Auftritt im Prinz-Regent-Theater Bochum. Die Proben für die Premiere am Freitag, 22. September, laufen auf Hochtouren.

Bochum. Sein Käpt’n Ahab in „Moby Dick“ war ein ganz großer Wurf. Jetzt kehrt der Schauspieler Matthias Hecht zurück ins Prinz-Regent-Theater Bochum.

Mit dem humorvollen Lustspiel „Amphitryon“ von Heinrich von Kleist startet das Prinz-Regent-Theater in Bochum in die neue Spielzeit. Zur Premiere am kommenden Freitag, 22. September, um 19.30 Uhr können sich die Zuschauer auf eine gewiss schwungvolle Aufführung mit Songs von David Bowie freuen. Der Theaterklassiker wird von drei Schauspielern in wechselnden Rollen getragen. Mittendrin ist einer, der den Besuchern der freien Bühne in den letzten Jahren stark ans Herz gewachsen ist: Matthias Hecht.

Saisonstart am Prinz-Regent-Theater Bochum mit „Amphitryon“

Der 53-jährige Hecht war einer derjenigen, die das Theater nach schweren Corona-Jahren zurück in die Zukunft führten. Seine Darstellung des Käpt’n Ahab in der fulminanten Aufführung von „Moby Dick“ sollte man sich nicht entgehen lassen (nächster Spieltermin am 3. November).

Matthias Hecht als Käpt’n Ahab mit Holzbein-Attrappe in „Moby Dick“ im Prinz-Regent-Theater Bochum. Gemeinsam mit Oliver Möller (links) und Yvonne Forster gelang eine fulminante Aufführung. Foto: Anna Högerle / Prinz-Regent-Theater

Mit nur vier Schauspielern holte Regisseur Hans Dreher den riesigen Roman auf die Bühne, die Proben wurden von diversen Krankheitsfällen, Stürzen und anderen Unfällen überschattet. Am viermal verschobenen Premierenabend stand Hecht schließlich als cholerischer Seebär mitsamt Holzbein-Attrappe wie der Fels der in der Brandung.

„Moby Dick“ war Matthias Hechts erster größerer Auftritt im Prinz-Regent-Theater, „Der Trafikant“ folgte danach. Aufmerksame Theatergänger kennen ihn indes schon länger: Er gehörte eine Weile zum Leitungsteam an der Rottstraße 5 und spielte im Zeitmaultheater.

Mit Heinrich von Kleists legendärem Lustspiel „Amphitryon“ startet das Prinz-Regent-Theater in Bochum in die neue Spielzeit. Auf der Bühne: (von links) Laura Thomas, Felix Zimmermann und Matthias Hecht. Foto: PRT

Hecht stammt aus Bielefeld und ist seit rund 30 Jahren als Schauspieler, Regisseur und Musiker im Ruhrgebiet unterwegs. Dabei hat in seinem Leben längst nicht alles so funktioniert wie gehofft: „Ich habe zweimal an der Schauspielschule vorgesprochen und wurde nicht genommen. Dann wollte ich Koch werden, was auch nicht funktioniert hat. Aber den Traum von der Bühne wollte ich so schnell nicht aufgeben“, erzählt er.

Preisgekrönter Podcast erzählt von glücklichen Minuten

Sieben Jahre wirkte er an Kinderaufführungen am Helios-Theater in Hamm mit („Das war meine eigentliche Ausbildung“) und kämpfte sich dann freischaffend durch die Theaterszene des Reviers – mit Erfolg: „Das ist nicht immer leicht, aber ich habe es mir ja selbst ausgesucht“, meint er.

Während er auf der Bühne oft starrsinnige, mächtige Figuren gibt, sei er im Privatleben weitaus nachdenklicher: „Ich sitze gern am Fenster oder auf der Terrasse und beobachte die Leute, die vorbeigehen“, sagt er.

Daraus entstand während der Lockdown-Zeit sein preisgekrönter Podcast „Die gute Minute“: In 450 Episoden erzählte Hecht jeweils eine Minute lang von positiven Ereignissen, Begegnungen und Alltagssituationen. Der Podcast ist weiterhin auf Streamingdiensten wie Spotify zu finden – und macht heute noch genauso viel Freude wie damals.

„Amphitryon“ am 22./30. September und 26. Oktober im Prinz-Regent-Theater (Prinz-Regent-Straße 50-60). Karten: 0234 77 11 17

