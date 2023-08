Mit Cocktails und Tanz: Kunstmuseum Bochum feiert Sommerfest

Das Kunstmuseum an der Kortumstraße 147 feiert am Samstag, 12. August, ein großes Sommerfest bei freiem Eintritt.

Bochum. Eine Party für die ganze Familie verspricht das Museum: Es gibt Führungen und eine Performance. Auf der Dachterrasse wird schwungvoll getanzt.

Zum großen Sommerfest lädt das Kunstmuseum Bochum am Samstag, 12. August, ab 14 Uhr an die Kortumstraße 147 ein. Den ganzen Tag kann überall im Haus Kunst entdeckt werden, später am Abend gibt es auf der Dachterrasse Cocktails und Tanz.

Kunstmuseum Bochum lädt zum Sommerfest ein

Neben Führungen durch die Ausstellungen „Squares and Roses“ und „Ein Porträt von Takako“ finden viele spannende Mitmachangebote für Kinder und Familien statt. So macht „Der fliegende Teppich“ an verschiedenen Kunstwerken Station und animiert dazu, Kunst im Liegen zu genießen. Bei einer Schnitzeljagd durch die Sammlung des Museums sind detektivische Fähigkeiten gefragt.

Um 19 Uhr ist die Performance „Reconstruction of Dream Landscapes“ von Yuri Yefanov im Forum zu erleben. Der ukrainische Künstler zeichnet darin Landschaften aus seinen Erinnerungen und Träumen nach, die inzwischen auf von Russland besetzten Gebieten liegen.

Auf der Dachterrasse wird am Abend das Tanzbein geschwungen

Auf der Dachterrasse erwarten die Besucherinnen und Besucher ab 16 Uhr nicht nur leckere Cocktails und ein malerischer Blick auf den Stadtpark. Mit den DJs C:mone und Sharlie gibt es später am Abend auch ein ausgelassenes musikalisches Programm mit Jazz, Funk, Soul, Disco, Rap und R&B.

Der Eintritt zum Sommerfest ist frei. Auch die Ausstellungen können an diesem Tag kostenlos besucht werden. (sw)

