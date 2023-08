Millionenprojekt: Baustart fürs neue Feuerwehrhaus in Linden

Bochum-Linden. Hier gibt die Stadt Bochum jetzt richtig Gas: Der Baustart fürs neue Feuerwehrhaus in Linden ist erfolgt. Im Oktober 2024 soll allles fertig sein.

Für die Freiwillige Feuerwehr in Bochum-Linden entsteht ein Neubau an der Lindener Straße 109. Der Baustart ist nun erfolgt, am 8. September um 19 Uhr folgt die offizielle Grundsteinlegung mit der Stadtspitze. „Wir freuen uns, den Neubau so schnell wie möglich beziehen zu können“, blickt Einheitsführer Tim Hausmann auf den geplanten Einzugstermin Anfang Oktober 2024. Seine Einheit besteht aus 48 Feuerwehrleuten (davon zehn in der Ehrenabteilung).

Stadt Bochum gibt in Linden Gas

Die Lindener Feuerwehrleute hatten Ende Februar in Eigenleistung dafür gesorgt, dass das wuchernde Grün auf dem Neubaugelände in der gesetzlich erlaubten Fällperiode entfernt wurde, um zügig die Arbeiten für den neuen Standort zu starten. „Das passierte damals im Rahmen des Übungs- und Ausbildungsprogramms“, so Einheitsleiter Tim Hausmann von der Feuerwehr Linden.

Die politischen Gremien hatten zuvor - nach jahrelangen Diskussionen - grünes Licht für diese Großinvestition für den Neubau über insgesamt rund 11,5 Millionen Euro gegeben. 2020 lag die Kostenschätzung noch bei 5,4 Millionen Euro, 2021 dann bei 7,5 Millionen. Die Kostensteigerung begründete die Stadt auch mit den Anforderungen für den Klimaschutz. So sind zusätzlich geplant: eine Photovoltaikanlage mit Maximalbelegung der Dachfläche, ein Gründach und ein Batteriespeicher der Photovoltaikanlage. Erdsonden für die Sole-Wasser-Wärmepumpe sind erforderlich, ebenso die Technik für den Betrieb von Elektro-Einsatzfahrzeugen in den Fahrzeughallen. Zudem empfahl damals der Gutachter aufgrund der Marktlage, eine Kostensteigerung von mehr als 20 Prozent mit einzukalkulieren.

Kosten für Feuerwehr-Neubau in Linden extrem gestiegen

Die Planung für den Neubau - das Gebäude entsteht zu 90 Prozent in Holzbauweise - umfasst das Feuerwehrhaus mit drei Fahrzeugstellplätzen und direkt angeschlossenen Sozial- und Sanitärräumen, Schulungsräumen für die Löscheinheit und die Jugendfeuerwehr sowie Parkplätze im Außenbereich.

Die Freiwillige Feuerwehr Linden nutzte seit dem Bau 1908 das denkmalgeschützte Feuerwehrhaus an der Lindener Straße 147, das der VBW gehört; die Stadt Bochum ist Mieter. Doch das Turmgebäude ist marode; mehrere Gutachten ergaben: Eine Renovierung lohnt nicht mehr. Die Freiwillige Feuerwehr Linden hatte dann einen Ausweichstandort gefunden, an der Hattinger Straße in Höhe der Musikschule - als künftiger Aldi-Standort im Gespräch.

