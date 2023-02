Migranten fordern Rettung der Erdbebenopfer aus Syrien

Allein gelassen werden die Erdbebenopfer in Syrien, so Migrantinnen und Migranten in Bochum. Sie wollen auf die prekäre Lage in ihrem Heimatland aufmerksam machen.

Bochum. „Die Erdbebenopfer in Syrien werden vergessen“, sagen Migrantinnen und Migranten. Am Mittwoch rufen sie in Bochum zu einer Kundgebung auf.

Migrantinnen und Migranten wollen am Mittwoch, 12. Februar, auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Rathaus Bochum auf die Notsituation im nordsyrischen Erdbebengebiet aufmerksam machen. Die Kundgebung beginnt um 16 Uhr.

Forderung: Überlebende schnellstens evakuieren

Sie soll, so die Organisatoren, „auf die erschwerte und instrumentalisierte Hilfe-Unterlassung“ aufmerksam machen. „Über 40 Länder haben in der Türkei auf unterschiedlichen Arten geholfen, doch leider so gut wie nichts ist in Syrien angekommen.“ Syrerinnen und Syrer werden alleine mit der Katastrophe gelassen. Die Regierung Assad lasse keine Hilfe von außen ins Land. Das Regime instrumentalisiere die Katastrophe, um internationale Anerkennung zu erlangen. Die internationale Gemeinschaft rühre sich nicht.

Die Initiatoren fordern, dass in Deutschland lebende Angehörige von Erdbebenopfern zumindest auf unbürokratischem Weg Visa erhalten sollten, um Abschied von ihren Verwandten und Freunden nehmen zu können. Überlebende des Erdbebens sollten schnell evakuiert werden.

