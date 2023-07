Bochum-Linden. Ein neues Restaurant hat in Bochum-Linden eröffnet. Es gibt mexikanische und spanische Küche sowie Burger. Was die Gäste außerdem erwartet.

Zum 1. Juli hat Bamo Raza (43) sein neues Restaurant am Krüzweg in Bochum-Linden eröffnet: Bereits in den ersten Tagen sei der Andrang im „La Paz“ groß gewesen. Der Bochumer bietet mexikanische und spanische Küche – zum Mitnehmen oder vor Ort essen.

Zum Angebot gehören verschiedene Tapas, außerdem Burritos, Enchilada oder Burger – im mexikanischen Stil. Das Fleisch dafür komme frisch vom Metzger, aber auch vegetarische und vegane Gerichte stehen auf der Karte, die künftig noch erweitert werden soll.

Bochumer Gastronom hatte bereits zwei Läden in Hattingen

Im „La Paz“ läuft beim Besuch vor Ort entspannte Musik, der Laden ist hell und gemütlich eingerichtet. „Noch ist aber nicht alles fertig. Die Theke und die Zapfanlage ist noch nicht da. Ich möchte das Bier Corona vom Fass anbieten, das gibt es in der Umgebung nirgends. Außerdem sollen auch draußen Tische stehen“, erzählt der Inhaber beim Besuch vor Ort. Zu trinken gibt es neben Softgetränken Weine und Cocktails, künftig solle es auch Live-Musik geben.

So sieht es im „La Paz“ in Bochum-Linden aus. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Raza hatte bereits zwei Läden in Hattingen, wollte dann in England ein Restaurant eröffnen – doch Corona und der Brexit verhinderten das. Jetzt will der 43-Jährige in Bochum-Linden durchstartet, sieht die Nähe zu Essen und Hattingen als großen Vorzug.

Der 43-Jährige steht derzeit in der Küche, seine Freundin übernimmt den Service. Raza ist auf der Suche nach weiteren Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern. Von Dienstag bis Sonntag ist das „La Paz“ geöffnet, zwischen 16 und 22 Uhr. Bestellungen und Reservierungen können unter der 0234 90 20 67 77 telefonisch und per Whatsapp vorgenommen werden.

