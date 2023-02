Metzger verkauft nach Pause zu Karneval wieder Mett-Berliner

Metzgerei Kamperhoff aus Bochum bietet in dieses Jahr nach zweijähriger Pause, wieder zu Karneval Berliner mit Mett an.

Bochum. Nach zwei Jahren Pause verkauft die Fleischerei Kamperhoff in Bochum, zu Karneval wieder ihre Mett-Berliner. Die Meinungen gingen auseinander.

Nach zwei Jahren Pause verkauft die Fleischerei Kamperhoff in Bochum zu Karneval wieder Mett-Berliner. 2020 hatte Metzgerei-Inhaber Dirk Kamperhoff die fleischige Variante des Berliners erstmals angeboten. Die „Schnapsidee“ war überraschend erfolgreich. „Das Internet hat sich überschlagen“, hieß es damals von Dirk Kamperhoff.

Aber: ,,Es gab viele Menschen bei denen das außergewöhnliche Gebäck sehr gut ankam und dementsprechend auch viel verkauft wurde. Aber es gab natürlich auch einige, vor allem in den sozialen Netzwerken, die sich eher kritisch dazu äußerten“, ergänzt er.

Mett-Berliner kamen gut an, es gab aber auch Kritik

Dennoch möchte Dirk Kamperhoff die Mett-Berliner in diesem Jahr wieder auf den Markt bringen und einen neuen Versuch starten. ,,Als Fleischerei war es während der Corona Pandemie generell sehr schwierig. Deshalb dachten wir uns, wieso versuchen wir es in diesem Jahr nicht erneut mit den Berlinern, die vor Corona ja eigentlich gut ankamen“, so Kamperhoff.

Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag werden die Mett-Berliner von der Metzgerei an ihren Wagen, auf den jeweiligen Wochenmärkten verkauft. Das Schmalzgebäck ist gefüllt mit Mett und Zwiebeln und oben drauf normal mit Zucker überstreut.

Klassische Berliner mit Mehrfruchtfüllung immer noch am beliebtesten

Abgesehen von der fleischigen Variante der Metzgerei Kamperhoff, ist in den Bäckereien vor allem der Berliner mit Mehrfruchtfüllung und Zucker am beliebtesten. Am meisten werden die klassischen Berliner wie man sie kennt, gefüllt mit Mehrfrucht bevorzugt.

Auf dem zweiten Platz sind die Eierlikör-Berliner“, wie Tiffany Lindemann von der Bäckerei und Konditorei Löscher am Stadionring erzählt. ,,Ansonsten werden außerdem die Berliner gefüllt mit Nuss-Nougat, Vanille, Pflaumenmus und Champagnercreme gerne gekauft“, ergänzt sie.

