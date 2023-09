Metal-Bands spielen in Bochum – und wollen 800 Hunde retten

Die Metal-Band „For Your Dawn“ will mit ihrem Auftritt den Hunden helfen.

Bochum. In der Bochumer Matrix treten bald mehrere Metal-Bands auf. „Rock for Dogs“ soll 800 rumänische Straßenhunde retten. Was dahinter steckt.

Um ein Tierheim in Rumänien zu unterstützen und damit 800 Hundeleben zu retten, kommen fünf Metal-Bands beim „Rock for Dogs“ zusammen. Über Deutschland verteilt nehmen mehrmals im Jahr unterschiedliche Bands an dem Benefizkonzert statt – nun auch in Bochum.

Das Ganze findet am 27. Oktober im Club Matrix in Langendreer, Hauptstraße 200, statt, los geht es um 19 Uhr. Mit dabei ist zum Beispiel die Band „For Your Dawn“ aus Köln: „Wir machen das aus Überzeugung“, erzählt Drummer Michael Schüller. Er ist der Gründer von „Rock for Dogs“.

„Arme Seelen, die es extrem schwer haben“: Darum wollen die Metal-Bands helfen

In diesem Jahr sei „Rock for Dogs“ ins Leben gerufen worden, um die Tierschutzstation, genannt Shelter, von „Asociatia Anima“ in Rumänien zu unterstützen. Dort sind zurzeit 800 Hunde untergebracht. „Arme Seelen, die es extrem schwer haben, immer um Futter bangen müssen, deren Boxen manchmal zu klein sind“, so Schüller.

„Doch wohin mit all diesen nicht gewollten und geschundenen Seelen?“, habe er sich gefragt und sich dazu entschlossen, etwas dagegen tun zu wollen. Um dem Shelter und seinen Hunden finanziell helfen zu können, sei das Event gegründet worden. Weitere Metal-Bands, die an dem Abend in Bochum vertreten sein werden, sind „Alien Instant Noodle“, „Input Kinks“, „Sober Truth“ und „Sunshine“.

Das erste Konzert spielte 1700 Euro für die Straßenhunde ein. Foto: Michael Schüller

In der Vergangenheit lief es gut, in Bochum soll es so weitergehen

Alle Beteiligten seien bereits „Feuer und Flamme“, wie der Gründer erzählt. Aber nicht nur den Hunden werde dadurch geholfen, auch für die anderen Metal-Bands sei das Event eine Unterstützung. Laut Schüller sei das Genre nicht mehr so präsent und viele der Bands würden übersehen werden. „Diese Bands leiden heutzutage und wir können ihnen so eine riesige Plattform bieten“, erklärt Schüller.

Nachdem das erste Konzert im März super angekommen sei, freue sich der Drummer nun noch mehr. „Das war unglaublich“, erzählt er. Es seien 1700 Euro eingenommen worden und eine Woche später kamen 40 Tonnen Futter in Rumänien an. Beobachtet werden konnte das laut dem Gründer in einem öffentlichen Video.

Die Ticketeinnahmen sollen vollständig gespendet werden

Die Ticketeinnahmen gehen in voller Höhe an den gemeinnützigen deutschen Tierschutzverein Animas Pfötchenhilfe Campulung e.V., ein Förderverein für das Tierheim in Rumänien, das die Einnahmen an das Shelter weitergibt. „Für uns ist jeder Cent Gold wert“, äußert sich Schüller. Seine Frau ist die zweite Vorsitzende des Vereins.

Tickets gibt es im Internet, zum Beispiel über diesen Link: shop.derticketservice.de/ruhrticket/details/?evid=2907554 . Sie kosten 20 Euro, an der Abendkasse sind es 25.

