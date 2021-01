Messerattacke in Bochum: Beteiligte stammen aus Drogenmilieu

Bochum Nach einer Messerattacke auf einen Bochumer (51) wird gegen einen Wattenscheider (37) ermittelt. Tatort war ein Lidl-Parkplatz in Bochum.

Bei dem Tatverdächtigen, der am vergangenen Freitagmittag auf dem Lidl-Parkplatz an der Viktoriastraße in Bochum mit einem Taschenmesser auf einen Mann eingestochen haben soll, handelt es sich um einen 37-jährigen Wattenscheider. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, wie die Polizei am Mittwoch auf Anfrage mitteilte.

Beide Beteiligte sollen im Bochumer Drogenmilieu verkehren

Gegen 12.30 Uhr soll er aus unbekannten Gründen zweimal in den Oberkörper und einmal ins Gesicht gestochen haben. Das Opfer ist ein 51-jähriger Bochumer. Beide verkehren laut Polizei im Drogen-Milieu und sollen sich zuvor in einer nahegelegenen Drogenberatungsstelle aufgehalten haben.

Der Tatverdächtige wurde zeitnah in Tatortnähe festgenommen und ins Präsidium gebracht. Er durfte später aber wieder gehen, U-Haft wurde nicht beantragt. Der 51-Jährige konnte nach ambulanter ärztlicher Behandlung ebenfalls wieder nach Hause gehen.

