Messerangriff Bochum: 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Einsatz für die Polizei in Bochum: Ein 20-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden.

Bochum. Mit einem Messer ist ein 20-Jähriger Bochumer in der Nacht zu Sonntag lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 20-Jähriger Bochumer ist in der Nacht zu Sonntag auf dem Gelände eines Supermarktes an der Viktoriastraße im Bermudadreiecken mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Mittlerweile schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei Bochum sucht nach Zeugen und hat eine Mordkommission eingerichtet.

Messerangriff in Bochum: tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

Die Polizei spricht von einer „tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen“. Im Rahmen der Ermittlungen konnte am Sonntag ein 20-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sollen sich auf Bitten der Polizei unter (Tel.) 0234 909-4111 melden. (ck)

