Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Messe zum Amtsantritt

In einer feierlichen Messe mit Bischof Franz-Josef Overbeck wird der Abt von Heiligenkreuz, Maximilian Heim, den neuen Prior am Samstag, 30. November, um 15 Uhr in der Stiepeler Kloster- und Wallfahrtskirche in sein neues Amt einführen. Anschließend ist bei einem Empfang im Pfarrheim Gelegenheit für Glückwünsche und Gespräche.

Bereits um 14.30 Uhr wird Pater Maurus auf dem Friedhof am Kloster die beiden Gedenktafeln für die verstorbenen Vorsteher, Pater Beda Zilch und Pater Christian, segnen. Sie wurden an der Mutterabtei Heiligenkreuz bestattet.