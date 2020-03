Im Bochumer Ruhrcongress startet am Samstag die Ruhr-Bau-Messe (hier im Vorjahr). 200 Aussteller werden angekündigt.

Publikumsmessen Messe-Wochenende in Bochum startet trotz Corona planmäßig

Bochum. Trotz des Coronavirus starten zwei Messen in Bochum planmäßig: die Weinmesse in der Jahrhunderthalle ebenso wie die Ruhr-Bau im Ruhrcongress.

Trotz der wachsenden Sorge um den Coronavirus finden am Wochenende zwei große Publikumsmessen in Bochum planmäßig statt.

Am Freitagnachmittag startet in der Jahrhunderthalle die Weinmesse Rheinland-Pfalz. „Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Wir beobachten aufmerksam die derzeitige Entwicklung und überprüfen laufend die Empfehlungen der Behörden“, betont Sprecherin Bettina Sieck. Die Messe laufe aber wie geplant. 60 Weingüter präsentieren sich mit rund 400 Weinen und Winzersekten. Es gibt einen „Erlebnisbereich“, Seminare und geführte Weinproben.

Die Weinmesse ist am Freitag (6.) von 15 bis 21 Uhr, am Samstag (7.) von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag (8.) von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Im Eintritt von 15 Euro ist die freie Verkostung enthalten. Alle Infos auf www.weinmesse-rlp.de.

Messen in Bochum: Freier Eintritt für Stadtwerke-Kunden

Der Ruhrcongress ist zum 14. Mal Schauplatz der „Ruhr-Bau“. 200 Firmen stellen sich und ihre Dienstleistungen rund ums Bauen, Wohnen, Sanieren, Renovieren, Finanzieren und alternative Energien vor. Die Palette reiche von energieeffizienten Altbausanierungen bis zum Holzhackgut, von Balkonen und Terrassen bis zu Kamin- und Kachelöfen, von Insektenschutz bis zu Sicherheitssystemen für Haus und Garten. Fachvorträge runden die Messe ab, wirbt Veranstalter Jürgen Bürschel.

Die Ruhr-Bau ist am Samstag (7.) und Sonntag (8.) jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Tageseintritt kostet 6 Euro (Kinder und Jugendliche frei). Die Stadtwerke sind erstmals Premiumpartner. Bei Vorlage der Kundenkarte oder der letzten Rechnung erhält eine Person pro Haushalt freien Eintritt. Alle Infos auf www.messeruhrbau.de.