Am Hauptbahnhof Bochum zeigte die Polizei Bochum am Mittwoch verstärkte Präsenz.

Schwerpunktaktion Mehr Sicherheit: Kontrollaktion der Polizei am Hauptbahnhof

Bochum. Schwerpunktkontrolle am Bochumer Hauptbahnhof: Die Polizei und ihre Partner überprüften am Mittwoch 25 Personen. Ziel: mehr Sicherheit.

Mit dem Ziel, für mehr Sicherheit in der Bochumer Innenstadt zu sorgen, waren am Mittwochvormittag Kräfte des Polizeipräsidiums Bochum, der Bundespolizei sowie Vertreter des Kommunalen Ordnungsdienstes am Hauptbahnhof im Einsatz.

Zwischen 9 und 11.05 Uhr wurden 25 Menschen kontrolliert. Zum Ergebnis wurde bisher nichts bekannt.

„Als Ansprechpartner vor Ort ist es unser Ziel, die Straßen unseres ,Reviers’ sicherer zu machen“, sagt die Polizei. „Insbesondere die Sicherheit im Bahnhofsbereich rund um den Kurt-Schumacher-Platz ist uns ein hohes Anliegen.“

Weitere Schwerpunktkontrollen am Bochumer Hauptbahnhof geplant

Am und im Hauptbahnhof ereignen sich immer wieder Gewalt-, Diebstahl- und Drogendelikte.

Auch zukünftig plant die Polizei gemeinsame Schwerpunktaktionen, auch mit der Bogestra. „Gemeinsam möchten wir, dass Sie sich sicher fühlen und sicher sind.“

