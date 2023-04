Bochum. In Bochum werden weitere Standorte für Plauderbänke gesucht. Und ebenso Ehrenamtliche, die sich Zeit nehmen für Gespräche mit Senioren.

Die Seniorenbüros Südwest und Mitte wollen das Projekt „Plauderbank – Zeit für ein Gespräch“ ausweiten. Im vergangenen Jahr wurde es initiiert, um ältere Menschen mit Alltagsgesprächen zu neuen Kontakten zu ermutigen. Zehn Standorte gibt es inzwischen, weitere sollen nun folgen. Dafür werden Ehrenamtliche gesucht.

Mehr Plauderbänke in Bochum geplant: Wer hat Zeit für Gespräche?

Einmal pro Woche stehen ehrenamtliche Bankpatinnen und -paten für Gespräche an den Bänken zur Verfügung. Die zehn Bänke im Stadtgebiet werden von 15 Ehrenamtlichen begleitet. Während die Bänke im Winter nur unregelmäßig besetzt waren, soll es nun zum Frühling mit der Eröffnung weiterer Bankstandorte wieder richtig losgehen. So wird ab 12. Mai am evangelischen Friedhof in Linden, gegenüber dem Jugendzentrum, mittwochs in der Zeit von 11 bis 13 Uhr auf einer Bank geplaudert werden können.

Für eine Ausweitung des Angebots suchen die Organisatoren Bochumerinnen und Bochumer, die älteren Menschen einmal pro Woche für ein bis zwei Stunden Zeit für ein Gespräch schenken möchten. Bei Regenwetter und kalten Temperaturen unter zehn Grad bleiben die Bänke unbesetzt.

Die Liste der Bankstandorte wird auf der Seite der Seniorenbüros Bochum (seniorenbuero-bochum.de) regelmäßig aktualisiert. Für Fragen oder bei Interesse an einem Ehrenamt als Bankpatin bzw. Bankpate können sich Interessierte im Seniorenbüro Südwest, Tel. 0234 588 68 555, und Seniorenbüro Mitte, Tel. 0234 92 78 63 90 melden.

Bisher stehen Plauderbänke an folgenden Standorten:

- Ehrenfeld: Danzigerstraße 1, dienstags, 15 bis 16.30 Uhr,

- Altenbochum: Freigrafendamm / Ecke Liebfrauenstraße, freitags, 10.30 bis 12 Uhr,

- Grumme: Stadtpark (Milchhäuschen/Minigolf-Platz), mittwochs, 15 bis 17 Uhr,

- Hordel: Beamtenplatz (Hordeler Heide 160-164), dienstags, 15 bis 16.30 Uhr,

- Riemke: Riemke-Markt (U-Bahn Haltestelle / Franziskuskirche), mittwochs, 10 bis 11.30 Uhr,

- Weitmar-Mark: Pfarrer-Halbe-Platz, am Rande des Wochenmarktes, dienstags, 9 bis 11 Uhr,

- Weitmar-Mitte: Friedhof gegenüber der Matthäuskirche, dienstags, 9.30 bis 11.30 Uhr, und Hasenkampstraße/ Eingang Kath. Friedhof, donnerstags, 10 bis 12 Uhr,

- Dahlhausen: Dr.-C.-Otto-Straße 126 (ehemals Asia Wok), freitags, 16 bis 18 Uhr.

