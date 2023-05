Vor dem Bochumer Landgericht steht ein 35-jähriger Bochumer, der durch Betrug in 77 Fällen mehr als 48.000 Euro erbeutet haben soll. (Symbolbild)

Landgericht Bochum Mehr als 48.000 Euro erbeutet - Ebay-Betrug in 77 Fällen

Bochum. Ein Bochumer ist wegen Betrugs in 77 Fällen angeklagt. Über Ebay soll er seine Kunden angelockt, Geld kassiert und dann nicht geliefert haben.

Mehr als fünf Minuten dauert es, bis alle Namen der Geschädigten und die jeweiligen Taten in einem Betrugsverfahren vor dem Bochumer Landgericht verlesen sind. Dort ist ein 35-Jähriger wegen Betrugs in 77 Fällen angeklagt. Insgesamt soll der Tatverdächtige so mehr als 48.000 Euro erbeutet haben.

Bochumer inseriert auf Ebay, kassiert Geld und liefert dann nicht

Anfang 2019 soll der Angeklagte damit begonnen haben, auf Ebay vorrangig Autoteile, wie beispielsweise Lenkräder, Allradgetriebe oder Sitze, zu inserieren. Er habe den Anschein erweckt, er habe diese Teile auf Lager oder könne sie besorgen. Nachdem er den Kunden einen falschen Kaufvertrag geschickt und diese das Geld überwiesen haben, habe der Bochumer die versprochene Leistung nicht erbracht.

Der Anwalt des Bochumers mit türkischer Staatsangehörigkeit gab an, dass sich sein Mandant zu dem Fall äußern wolle und an einer Verständigung interessiert sei. Diese soll am nächsten Verhandlungstag, dem 26. Mai, erörtert werden, erklärt der Richter.

Schon einmal wurde der 35-jährige Bochumer verurteilt, weswegen er zurzeit eine Haftstrafe in der JVA Bochum absitzt.

