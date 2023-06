Matrix Bochum: WAZ präsentiert Schlagersänger Tim Peters

Tim Peters stellt sich als Schlagersänger am 23. Juni in der Bochumer Matrix vor. Die WAZ präsentiert das Konzert.

Bochum. Schlager an ungewohnter Stelle: In der Matrix in Bochum präsentiert die WAZ den Sänger Tim Peters. Der schreibt für namhafte Kollegen.

Auf der Bühne gilt er als aufstrebende Größe. Abseits des Rampenlichts ist er es bereits: Tim Peters stellt sich als Schlagersänger am Freitag (23.) in der Bochumer Diskothek Matrix vor. Das Konzert wird von der WAZ präsentiert.

Als Komponist und Produzent kann der Kamener mit hochkarätigen Referenzen aufwarten. Er schreibt u.a. für Helene Fischer, DJ Ötzi, Marie Reim, Semino Rossi, Feuerherz und Bernhard Brink. Das Lied „Nicht verdient“ von Michelle und ihrem Ex-Partner Matthias Reim stammt aus seiner Feder.

Schlagersänger in der Matrix: „Ich kann küssen“

Auch als Sänger ist der 33-Jährige auf dem Vormarsch. Schlicht „Tim Peters“ heißt sein 2022 erschienenes Album, „Ich kann küssen“ seine aktuelle Single. Er wolle nicht angepassten Pop für irgendwelche Hipster schreiben, sondern für Menschen, „die mitten im Leben stehen und sich und anderen nichts vormachen“, heißt es auf seiner Homepage.

Beginn in der Matrix an der Hauptstraße 200 in Langendreer ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Infos und Karten auf matrix-bochum.de.

