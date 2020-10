Maskierte Räuber mit Pistole überfallen Tankstelle in Bochum

Bochum. Überfall auf eine Tankstelle in Bochum: Zwei maskierte und bewaffnete Täter haben einen Angestellte mit einer Pistole bedroht und Geld erbeutet.

Zwei maskierte und bewaffnete Männer haben in der Nacht zu Freitag die Tankstelle an der Alten Wittener Straße 40 in Bochum-Laer überfallen. Gegen 23.45 Uhr bedrohten die Täter den Angestellten (31) mit einer schwarzen Pistole und erbeuteten Bargeld. Damit flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

So werden die Räuber von der Polizei Bochum beschrieben

Beschrieben wird der erste Täter laut Polizei so: „südländisches Aussehen“, 20 bis 22 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, dünne Statur, schwarze Jacke, schwarze Jeans, bläuliche Maske. Der zweite Täter: „westeuropäisches Aussehen“, 20 bis 22 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, stämmige Figur, kurze schwarze Jacke, blaues T-Shirt. Er trug er eine Art Schal.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet um Hinweise: 0234/909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).