Martinszug 2023 in Bochum: Die Termine der Laternenumzüge

Bochum. Der November ist da, die Laternenumzüge zum Martinsfest stehen an: Mit Pferd, mit Feuer oder ohne? Das sind Martinszug-Termine in Bochum.

Durch die Straßen auf und nieder leuchten die Laternen wieder. Rote, gelbe, grüne, blaue...: Eltern von Kindern im Grundschul- oder Kita-Alter dürften schon nach der Lektüre dieser wenigen Worte einen Ohrwurm haben. Vor dem Martinsfest stehen ein paar Fragen: Ist die Laterne fertiggebastelt? Hat der Leuchtstab ausreichend Batterien? Und: Wann und wo gibt’s eigentlich einen Laternenumzug in meiner Nähe? Am 11. November ist der eigentliche Martinstag, aber schon in den Tagen zuvor finden viele Umzüge statt. Hier ist ein Überblick:

Großes Bochumer St.-Martinsfest in der Innenstadt am 11. und 12. November

Das zentrale und wohl größte St.-Martinsfest in Bochum wird von der Propsteikirche St. Peter und Paul (Bleichstraße 12, 44787 Bochum) mit dem Rotary Club Bochum Mark ausgerichtet: Es startet am Samstag, 11. November, um 14 Uhr mit dem Martinsmarkt auf dem Kirchenvorplatz. Dort gibt’s Kulinarisches von Waffel bis Bratwurst, von Glühwein bis Kaltgetränk – und natürlich Martinsbrezeln.

Beim Familiengottesdienst um 17 Uhr hat St. Martin seinen ersten großen Auftritt hat, ab 17.30 Uhr führt er dann auf seinem Pferd den Laternenumzug durch die Bochumer Innenstadt an (Zugweg: Bleichstraße, Weilenbrink, Arndtstraße, Massenbergstraße, Bongardstraße, Große Beckstraße, Untere Marktstraße). Mit dabei ist auch eine Musikkapelle.

Umzug mit St. Martin – hier dargestellt von einer Frau – und Pferd: Das große Martinsfest rund um die Propsteikirche in der Bochumer Innenstadt hat Tradition. Foto: Vladimir Wegener / Lokales NRW > Bochum > WBO 2 Bochum

Der Erlös einer großen Tombola für Kinder (jedes Los gewinnt) soll wie in den vergangenen Jahren an gemeinnützige Projekte gehen. In den vergangenen Jahren seien so insgesamt rund 100.000 Euro zusammengekommen. Das Martinsfest auf dem Kirchplatz wird am Sonntag, 12. November, ab 11 Uhr fortgesetzt. Weitere Informationen: sankt-martin-bochum.de

Martinszüge in den Bochumer Stadtteilen – das sind die Termine

Altenbochum

Donnerstag, 9. November, 17 Uhr: Ökumenischer Martinsumzug der evangelischen Kirchengemeinde und der katholischen Liebfrauengemeinde. Start um 17 Uhr mit Andacht in der Lukaskirche (Wittener Straße 240), Umzug zur Liebfrauenkirche (Zugweg: Laerstr., Tippelspfad, Goystr., Kettelerstr., Wasserstr., Bruchspitze). Auf dem Vorplatz vor dem Gemeindehaus Martinsfeuer sowie Getränke-, Würstchen- und Reibekuchenverkauf.

Grumme

Freitag, 3. November, 17 Uhr : Martinszug der katholischen Kirchengemeinde Nikolaus Groß, inkl. Pferd und Musikkapelle. Start ist auf dem Schulhof der Liborius-Grundschule (Josephinenstraße 80), Ende oberhalb des Schulhofes, wo St. Martin seinen Mantel mit dem armen Bettler teilt. Martinsfeuer, Getränke- und Brezel-/Bratwurst-Verkauf.

Donnerstag, 9. November, 17 Uhr: Martinsumzug von der Johanneskirche (Ennepestraße 15). Start mit Andacht, anschließend Umzug mit Pferd und Posaunen.

Buntes Leuchten in der dunklen Jahreszeit: St. Martin wird traditionell mit Laternenumzügen und Liedern gefeiert. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Hiltrop

Freitag, 10. November, 17 Uhr : Martinsumzug von der Kita Hiltroper Kirche (An der Hiltroper Kirche 2b).

Freitag, 10. November, 17.30 Uhr: Martinsumzug von der Kita Unter dem Regenbogen (Dreihügelstraße 20) zur Erlöserkirche (An der Hiltroper Kirche 2b), dort Getränke- und Kuchenverkauf.

Höntrop

Freitag, 10. November, 17.30 Uhr: Laternenumzug der katholischen Kirche in Wattenscheid. Start ist am Kirchplatz St. Maria Magdalena, Wattenscheider Hellweg 91. Anschließend ab 18 Uhr Martinsfeuer der KjG auf dem Parkplatz am katholischen Gemeindezentrum „Magma“ (Vincenzstraße 11).

Hofstede

Donnerstag, 9. November, 17 Uhr: Martinszug der Kita Pusteblume (Allensteiner Straße 1a).

Laterne, Laterne: Für viele Kinder gehört ein Martinszug fest zum Herbst dazu. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Innenstadt

Freitag, 10. November, 17.30 Uhr: Martinsumzug von der evangelischen Kita Kindervilla Pfiffikus (Halbachstraße 7, 44793 Bochum) zum Diakonie-Altenwohnheim Albert-Schmidt-Haus am Springerplatz (dort Singen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern), zurück zur Kita/Kirchplatz, dort Getränke- und Würstchenverkauf.

Langendreer

Mittwoch, 8. November, 17 Uhr: Martinsumzug der evangelischen Kita Eislebener Straße im Volkspark.

Querenburg

Freitag, 10. November, 17 Uhr: Martinszug der evangelischen Kita Auf dem Backenberg vom Hufelandplatz aus.

Stiepel

Donnerstag, 9. November, 16.30 Uhr : „St. Martin im Luthergarten“ mit den evangelischen Kitas „KinderReich“ und „Starke Mäuse“, der Kirchengemeinde Stiepel und dem Haus am Luthergarten. Umzug, Martinsfeuer und -spiel, Getränke und Essen.

Samstag, 11. November, 16 Uhr: Ökumenischer Martinszug durch Stiepel: Start mit Posaunenchor an der Dorfkirche (Brockhauser Straße 74a). Zugweg: Gräfin-Imma-Straße, Henkenbergstraße, Flasskuhlstraße, Kemnader Straße, Ziel ist die Kloster- und Wallfahrtskirche St. Marien (Am Varenholt 15). Dort Martinsfeuer, Martinsspiel, Speis und Trank.

Wattenscheid

Samstag, 11. November, 17.30 Uhr: Martinsspiel in der Freilichtbühne (Parkstraße 50), anschließend Umzug durch die Wattenscheider Innenstadt zur Propsteikirche (Auf der Kirchenburg 1), dort Früchtepunsch- und Glühweinverkauf. Der Eintritt zum Martinsspiel kostet 1,50 Euro für Erwachsene, für Kinder einen Euro.

Weitmar

Samstag, 11. November, 17 Uhr : Martinsspiel und -umzug der katholischen Pfarrei St. Franziskus in Weitmar-Mark. Los geht’s mit einem Martinsspiel in der Heimkehrer-Dankes-Kirche (Karl-Friedrich-Straße 109), anschließend Laternenumzug mit Pferd und Kapelle. Ziel ist die Wiese hinter der Kirche, dort endet das Fest mit Martinsfeuer, Brezeln, Würstchen und Getränken.

Sonntag, 12. November, 17 Uhr: Martinsfeier der katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus. Beginn ist in der Pfarrkirche St. Franziskus (Franziskusstraße 9), anschließend Umzug durch die Umgebung mit Pferd und Musikkapelle. Anschließend Martinsfeuer mit Brezeln, Glühwein, Tee und Würstchen hinter dem Gemeindeheim St. Franziskus.

Am 11. November erinnert der Martinstag an den Heiligen St. Martin von Tours. Laternenumzüge gibt es jedoch auch in den Tagen zuvor schon einige. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Wiemelhausen

Mittwoch, 8. November, 17 Uhr : Martinsumzug der evangelischen Kita Melanchthon von der Melanchthonkirche (Königsallee 40) zum Rechener Park und zurück.

Sonntag, 12. November, 17 Uhr : Martinsfest und -umzug der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes im Kirchviertel (Brenscheder Straße 43). Martinsliedern, Martinsgeschichte und kurze Einführung zum Start, im Anschluss Martinsumzug durch das Viertel mit St. Martin auf seinem Pferd. Abschluss mit Martinsfeuer auf der Jugendwiese sowie Getränke-, Waffel- und Bratwurstverkauf.

Montag, 13. November, 17 Uhr: Martinsumzug von der evangelischen Kita Kiwi-Nest (Baumhofstraße 9) durch die angrenzenden Straßen

Ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Ihnen fehlt ein Termin in der Liste? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion.bochum@waz.de, Betreff: Martinszug 2023.

