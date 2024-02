Markstraße in Bochum-Querenburg wird bald zur Einbahnstraße

Umfangreiche Bauarbeiten findet derzeit auf der Markstraße in Bochum statt. Jetzt geht es in den Endspurt.

Bochum Auf der Markstraße Höhe Semperstraße wird seit einem Jahr gebaut. Jetzt gehen die Arbeiten in die letzte Runde – eine Einbahnstraße muss her.

Die Markstraße in Bochum-Querenburg wird ab Sonntag, den 18. Februar zur Einbahnstraße. Die Baumaßnahmen in Richtung Opelring vom Kreisverkehr an der Semperstraße bis zur Hanielstraße neigen sich dem Ende zu. Aufgrund abschließender Aspaltarbeiten auf dem Stück könne der Straßenverkehr nur noch in eine Richtung laufen, teilt die Stadt Bochum mit.

Bauarbeiten schneller als geplant

Somit können Autofahrer in dem Bereich nur noch in Richtung Opelring fahren. Zur Umgehung können sie den Opelring, die anliegende A448 sowie die Straßen Auf der Heide, Wasserstraße und Universitätsstraße nutzen.

Vorraussichtlich Mitte März 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Das wäre sechs Wochen früher als geplant, geht aus einem Schreiben der Stadt hervor. Anschließend könne die Markstraße inklusive einer neuen Radverkehrsanlage wieder befahren werden.

