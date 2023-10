Comedy Mario Barth in Bochum: Hund und Katze statt Mann-Frau-Thema?

Bochum. Kennste, kennste? Comedian Mario Barth kommt im November nach Bochum. Was im Ruhrcongress auf dem Programm steht und wie teuer die Tickets sind.

Er widmet sich weiter seinem Herzensthema: „Männer sind Frauen, manchmal aber auch … vielleicht“ heißt das aktuelle Programm von Mario Barth, mit dem er am 16. November in Bochum gastiert. Für die neue Tour habe er noch überlegt, „ob er sich nach mehr als 20 Jahren dem Thema Hund/Katze widmen und am Ende seiner Shows Harfe spielen sollte“.

Aber, nein: Barth bleibt beim bewährten Mann-Frau-Ding und trägt es ins Jahr 2023, in dem vorab gefragt wird: „Wer blickt noch durch, wenn in allen Lebensbereichen ständig hinterfragt wird, was man noch sagen, tun oder essen darf? Vor allem, wenn man zu einer Randgruppe gehört, die Laktose und Nüsse verträgt!“

Mario Barth in Bochum: Tickets ab 42,50 Euro aufwärts

Tickets kosten zwischen 42,50 und 70,50 Euro und sind ebenfalls an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Beginn der Show: 20 Uhr.

Im November 2022 hatte Mario Barth seinen Auftritt im Ruhrcongress wegen eines medizinischen Notfalls im Publikum abbrechen müssen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Von Abschiedstour ist keine Rede, aber Comedian Paul Panzer will sein Publikum trotzdem mitnehmen bis zum jüngsten Gericht: Der 51-Jährige bringt am 11. November sowie in einer Zusatzshow am 6. Januar 2024 die „Apaulkalypse“ nach Bochum in den Ruhrcongress.

