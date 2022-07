Marc* (15) aus Bochum: „Meine Mutter hat Depressionen“

Marc* (15) schaut aus einem Fenster des Ambulanten Jugendhilfezentrums in Bochum. Seine Mutter hat Depressionen. Er erzählt, was ihm geholfen hat, damit umzugehen.

Bochum. Vor vier Jahren erfährt Marc* aus Bochum, dass seine Mutter Depressionen hat. Heute kann er damit besser umgehen. Was ihm dabei geholfen hat.

Wenn Eltern psychische Probleme haben oder alkoholabhängig sind, leiden ihre Kinder stark darunter. Etwa 660.000 Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen leben zusammen mit einem vorübergehend oder dauerhaft psychisch erkrankten Elternteil. Das geht aus Zahlen der Psychotherapeuten-Kammer NRW hervor. Marc* (15) aus Bochum ist einer von ihnen.

Mutter von Bochumer (15) hat Depressionen: Was ihm half

„Meine Mutter hat Depressionen“, erzählt der Schüler, dessen richtigen Vornamen wir an dieser Stelle nicht nennen. Mit elf oder zwölf Jahren erfährt Marc von der Erkrankung. „Ich glaube aber, das war vorher schon so.“ Offen über die Erkrankung des Elternteils zu sprechen, zum Beispiel mit Freunden in der Schule – das ist damals nicht leicht, so geht es den meisten der jungen Betroffenen. „Durch meinen Vater bin ich hierher gekommen“, sagt Marc.

Hierher, damit meint er das Ambulante Jugendhilfezentrum vom St. Vinzenz mit Sitz am Imbuschplatz in Bochum-Mitte. Seit etwa vier Jahren nimmt Marc an einer Gruppenstunde für Kinder und Jugendliche teil. „Ich kann nun besser damit umgehen“, resümiert der Teenager heute.

Christina Wenz (links) und Mona Lechtenberg vom Ambulanten Jugendhilfezentrum sind die Koordinatorinnen der Gruppenangebote für Kinder, deren Eltern eine psychische oder eine Suchterkrankung haben. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Seit einigen Jahren finden in der Jugendhilfeeinrichtung kostenlose Gruppenangebote statt, die vom Jugendamt der Stadt Bochum und der Krankenversicherung AOK finanziert werden, für Kinder, deren Eltern eine psychische Erkrankung oder eine Suchterkrankung haben.

Aus etwa acht Kindern besteht eine Gruppe. „Für die Kinder ist das hier ein Ort, um sich zu treffen und sich nicht alleine zu fühlen“, beschreibt es Christina Wenz, die das Angebot gemeinsam mit Mona Lechtenberg koordiniert. Denn: Die Kinder und Jugendlichen sind nicht alleine, sie haben zu Hause mit sehr ähnlichen Problemen zu kämpfen.

Neues Gruppenangebot in Bochum nach den Sommerferien

Nach den Sommerferien geht es wieder los. „Am Anfang legen wir viel Wert darauf, dass sich die Kinder und Jugendlichen kennenlernen. Das Gruppengefühl wird gestärkt, Vertrauen aufgebaut.“ Auf dieser Basis erarbeiten die beiden Pädagoginnen mit den jungen Menschen zum Beispiel, was sie tun können, wenn es ihnen aufgrund der Erkrankung ihrer Eltern selbst nicht gut geht. „Viele Kinder haben Schuld- und Schamgefühle, es ist wichtig, ihnen diese zu nehmen“, erklärt Wenz.

Nicht selten sind die Betroffenen isoliert mit ihren Problemen, zu schambehaftet ist die Thematik – in der Familie und bei Freunden. Lechtenberg: „Die Kinder spüren sehr fein, was da los ist. Auch wenn Eltern das nicht thematisieren, wissen sie das oft sehr genau“

Infos und Kontaktdaten Das Gruppenangebot für Kinder psychisch erkrankter Eltern, das den Namen Sensus trägt, findet nach den Sommerferien montags (Grundschulalter) und mittwochs (Weiterführende Schule) statt. Das Gruppenangebot für Kinder (8 bis 15 Jahre) von Eltern, die suchtbetroffen sind (Paraplü), ist nach den Ferien immer dienstags. Die Koordinatorinnen Mona Lechtenberg und Christina Wenz informieren über den Zugang zu den Angeboten in einem Vorgespräch, das auch anonym stattfinden kann. Kontakt: 0234/ 913 15 11 oder sensus@vinzenz.org.

Teil der Gruppenangebote ist auch die Aufklärung über die Krankheiten der betroffenen Elternteile – dafür müssen diese zuvor ihr Einverständnis geben. Außerdem erstellen die beiden Pädagoginnen mit den Kindern und Jugendlichen sogenannte Netzwerkkarten, die deutlich machen: Welche Personen gibt es im Umfeld? Wie kann ein Notfallplan aussehen, wenn der betroffene Elternteil in einer akuten Krise steht. Zudem soll die Beziehung zum gesunden Elternteil bzw. zu anderen engen Bezugspersonen gestärkt werden.

Keine Stigmatisierung, sondern Hilfe für die Familien

Auch die Eltern sind mit in die Arbeit eingebunden: Es gibt Familiengespräche, in denen Bewältigungsstrategien entwickelt werden. Lechtenberg verdeutlicht: „Wir legen sehr viel Wert darauf, dass Eltern sich nicht stigmatisiert fühlen. Wir denken nicht in Klassen, sondern schauen, welche Symptome vorliegen, mit denen das Familiensystem zu kämpfen hat und unterstützen.“

Zahlen belegen, wie wichtig es ist, Kinder und Jugendlichen aus Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil zu helfen. Sie haben ein im Vergleich zur Gesamtbevölkerung bis zu achtfach erhöhtes Risiko, selbst psychisch zu erkranken. Hier setzt die Arbeit des Jugendhilfezentrums an. Ein Jahr, orientiert am Schuljahr, dauert ein Zyklus der Gruppenangebote, die meisten nehmen aber mehrere Jahre teil.

Wie auch Marc. „Wir haben viel miteinander geredet. Über die psychische Erkrankung. Außerdem habe ich viel darüber gelernt, wie ich damit umgehen kann“, sagt er. Nach den Sommerferien nimmt der 15-Jährige wahrscheinlich nicht erneut an einem Gruppenangebot teil. Kontakt zu anderen Teilnehmenden, die auch betroffen sind, hat er aber weiterhin.

*Name geändert, der Redaktion bekannt

