Mann verletzt sich vorm Hauptbahnhof Bochum selbst: Sperrung

Großräumig abgesperrt war am Mittwoch der Vorplatz des Bochumer Hauptbahnhofes (Archivbild).

Bochum Der Vorplatz des Bochumer Hauptbahnhofs wurde am Mittwochmittag großräumig abgesperrt. Auch der Autoverkehr war blockiert.

Auf dem Vorplatz des Bochumer Hauptbahnhofs hat sich am Mittwoch (17.) gegen 11.20 Uhr ein 33-jähriger Mann mit einem scharfen Gegenstand selbst lebensgefährlich verletzt. Das erklärte die Polizei auf Anfrage und berief sich auf mehrere Augenzeugen. Der Bochumer wurde auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. Er habe in einem psychischen Ausnahmezustand gehandelt, so die Polizei.

Kurt-Schumacher-Platz war bis kurz vor 13 gesperrt

Wegen der Rettungsmaßnahmen sperrte die Polizei den Vorplatz, die Zufahrt zum Omnibusbahnhof und anliegende Straßen wie den Kurt-Schumacher-Platz bis kurz vor 13 Uhr ab.

Anmerkung der Redaktion: Normalerweise berichten wir nicht über oder , es sei denn, sie erfahren durch ihre Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst depressiv sind und Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte die über die kostenlose Hotline 0800/111 01 11 oder 0800/111 02 22. Hilfe für Menschen, die unter Depressionen leiden, gibt es außerdem auch beim unter: 0291/941469.

