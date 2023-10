Nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt fahndet die Polizei Bochum nach zwei Personen.

Diebstahl Mann und Frau nach Ladendiebstahl in Bochum mit Foto gesucht

Bochum-Langendreer. Nach einem Ladendiebstahl fahndet die Polizei Bochum mit Bildern einer Überwachungskamera nach den Tätern. Gesucht werden ein Mann und eine Frau.

„Wer kennt diese beiden Personen?“, fragt die Polizei Bochum und hat dazu jetzt Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Gesucht werden ein Mann und eine Frau, die am 4. Februar einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Langendreer begangen haben sollen.

Die Polizei Bochum sucht nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Langendreer diese beiden Personen. Foto: Polizei Bochum

Demnach soll der Mann in dem Geschäft an der Alten Bahnhofstraße 203 diverse Waren eingesteckt, die Frau währenddessen die Umgebung beobachtet haben. Anschließend seien beide gegangen, ohne zu bezahlen. Ein Richter gab jetzt, mehr als acht Monate nach der Tat, die Fotos aus der Überwachungskamera zur Öffentlichkeitsfahndung frei.

Das Kriminalkommissariat 32 nimmt Zeugenhinweise unter 0234 / 909 82 05 entgegen.

