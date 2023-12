Die Polizei sucht nach dem Vorfall in Bochum nach Zeugen. Ein Mann war in ein fremdes Auto gestiegen und hatte dessen Fahrerin ausgeraubt.

Bochum Mitten in der Bochumer Innenstadt ist ein Mann an Heiligabend in ein fremdes Auto gestiegen. Laut Polizei zwang er die Fahrerin, Geld abzuheben.

Eine Frau (24) ist an Heiligabend mitten in der Bochumer Innenstadt im eigenen Auto ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, öffnete der Unbekannte gegen 23.35 Uhr in Höhe der Clemensstraße 21 in der Nähe des Schauspielhauses die Beifahrertür des Autos. „Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Unbekannte die 24-Jährige zur Herausgabe von Bargeld auf“, so heißt es weiter.

Diese Texte haben viele Menschen interessiert

Die 24-Jährige habe gesagt, kein Geld bei sich zu haben. Der Mann habe sie daraufhin gezwungen, gemeinsam zum Geldautomaten an der Viktoriastraße 22 zu fahren. Die 24-Jährige habe dort gegen 23.50 Uhr Geld abgehoben und dem Mann gegeben. Er ging zu Fuß in Richtung Husemannplatz.

Mann steigt in fremdes Auto und raubt Fahrerin aus: So wird er beschrieben

Der Tatverdächtige wird laut Zeugen wie folgt beschrieben: „mitteleuropäisches“ Erscheinungsbild, ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt, hagere Statur, kurze, dunkle Haare, schmales, „verbrauchtes“ Gesicht. Bekleidet war er mit einer dunklen, dicken Jacke (Jeans- oder Lederjacke) und einer dunklen Latzhose mit nach vorne hängendem Latz.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-41 35 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum