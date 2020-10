Bochum/Lünen. Weil er kein Rührei mit Käse bekam, hat ein Bochumer in einem Imbiss randaliert. Er beschwerte sich bei der Polizei mit aggressiven Worten.

Samstag (17. Oktober) gegen 10 Uhr in Lünen: Zuerst randalierte ein 63-jähriger Mann aus Bochum in einem Schnellimbiss nahe der Innenstadt. Dann beschwerte er sich in einer benachbarten Polizeiwache mit aggressiver Wortwahl darüber, dass es in dem Imbiss kein Rührei mit Käse für ihn gegeben habe, teilt die Polizei mit.

Damit nicht genug: Wenig später belästigte der Mann mehrere Kunden eines Supermarkts. Der Polizei stellte sich der Störer dort provozierend mit entblößter Brust entgegen. Er wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert, wo er nach Beschluss des Amtsgerichts Lünen fast 24 Stunden bleiben musste, heißt es weiter.

Bochumer randaliert in Schnellimbiss – Ermittlungsverfahren

Da der Bochumer eine Polizeibeamtin leicht verletzte, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

