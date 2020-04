Mann mit Graffiti-Farbe besprüht, zwei Polizisten verletzt

Bochum. Ein Graffiti-Sprayer hat eine Bushaltestelle verunstaltet, einen Mann angegriffen - und sich dann heftig gegen seine Festnahme gewehrt.

Ein Graffitisprüher hat in der Nacht zu Samstag bei seiner Festnahme am Kurt-Schumacher-Platz in Bochum erheblichen Widerstand geleistet und zwei Polizeibeamte verletzt. Der 28-jährige Bochumer war aufgefallen, weil er Wände und Boden im Haltestellenbereich einer S-Bahnlinie mit Graffiti besprüht hat. Und nicht nur das: Einen 63-jährigen Mann aus Waltrop, der sich ebenfalls an der Bushaltestelle aufhielt, wurde ebenfalls mit Farbe attackiert.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Täter festnehmen - aber er habe sich, so der Polizeibericht anhaltend und heftig gewehrt. Nun wird gegen ihn wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. (red)