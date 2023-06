Ein Mann ist in Bochum in seiner eigenen Wohnung erstochen worden. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen.

Bochum. Ein Mann (49) ist in Bochum-Hiltrop in seiner eigenen Wohnung erstochen worden. Die Polizei hat einen dringend Tatverdächtigen (36) festgenommen.

Ein 49-jähriger Mann aus Bochum ist am späten Sonntagabend, 4. Juni, in Bochum-Hiltrop in seiner eigenen Wohnung erstochen worden. Die Polizei hat kurz darauf, in der Nacht zu Montag, in Harpen einen dringend Tatverdächtigen (36) festgenommen. Der Zugriff erfolgte auf offener Straße.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung erklären, hatte der 36-Jährige gegen 23.25 Uhr an der Wohnanschrift des späteren Opfers im Bereich der Sodinger Straße geklingelt. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Wohnung habe der Angreifer mit dem Messer zugestochen und sei geflüchtet. Das am Oberkörper schwer verletzte Opfer – das allein in der Wohnung lebte – habe sich in den Hausflur geschleppt und dort um Hilfe gerufen. Hinzugeeilte Zeugen alarmierten sofort den Rettungsdienst. Aber die Einsatzkräfte könnten das Leben des 49-Jährigen nicht mehr retten; er starb im Flur.

Am Montagnachmittag wurde die Leiche in der Rechtsmedizin obduziert. Wie viele Messerstiche den Mann getroffen haben, wurde noch nicht mitgeteilt.

Mann aus Bochum in eigener Wohnung erstochen – Tatortreiniger vor Ort

Das auffällig rote Haus liegt am Rande des Castroper Hellwegs in einer ruhigen Wohnsiedlung direkt an der Stadtgrenze zu Herne. Im Erdgeschoss ist oder war eine Kindertagespflege beheimatet, die Rollläden sind heruntergelassen, der Name steht noch auf dem Klingelschild.

Im Wintergarten zum Hinterhof lagern ein alter Kindersitz, ein altes Fahrrad. Ein Schild warnt vor einer Videoüberwachung auf dem Garagenhof. Neben der Tagespflege sind noch drei weitere Parteien in dem Haus gemeldet. Dem Namen auf den Klingelschildern zufolge gehören sie alle zu einer Familie.

Am Montagmittag verlassen ein Mann und Frau mit einem schwarzen Müllsack den Hausflur. Die Fachfirma für Tatortreinigung hatte gerade die Spuren der Nacht beseitigt. Weder die Firma noch weitere Anwohner des Mehrfamilienhauses wollen mit der Zeitung sprechen.

Dringend Tatverdächtiger festgenommen – noch keine weiteren Details bekannt

Die Polizei nahm nach „intensiver Fahndung“ den 36-Jährigen, der wegen Körperverletzung und Betäubungsmittelbesitzes vorbestraft ist, im Bereich der Ecke Beinsteinweg/Händelstraße fest und stellte ein Messer sicher – die mutmaßliche Tatwaffe. Um welche Art Messer es sich handelt, teilte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht mit. Der Verdächtige leistete keinen Widerstand und wurde in Polizeigewahrsam gebracht.

Hinweise auf ein Tatmotiv gibt es bisher nicht. Die Polizei geht davon aus, dass sich beide Männer bereits gekannt haben.

Erst am Dienstag (6. Juni) soll der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt werden, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft über die Frage der U-Haft entscheidet. Bis dahin bleibt er in Polizeigewahrsam.

Bisher hat der 36-Jährige zu den Vorwürfen keine Angaben gemacht, sagt ein Polizeisprecher. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet.

