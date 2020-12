Mann in Bochum tot aufgefunden – Verdächtiger festgenommen

In einer Wohnung in Bochum ist am späten Dienstagabend ein Mann tot aufgefunden worden. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen.

Bochum. Hinweise auf ein Tötungsdelikt: Nachdem ein Mann tot in einer Bochumer Wohnung gefunden wurde, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Ein Mann ist am späten Dienstagabend in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bochum tot aufgefunden worden. Die „Auffindsituation“ deute nach ersten Erkenntnissen auf ein Tötungsdelikt hin, sagte ein Sprecher am Mittwochmorgen.

Eine tatverdächtige männliche Person wurde demnach noch vor Ort festgenommen. Die Polizei war nach dpa-Informationen gegen 23 Uhr alarmiert worden. Weitere Details waren noch nicht bekannt. (dpa)

