Ein zu einer Haftstrafe verurteilter Bochumer ist am Dienstagmorgen bei dem Versuch, vor seiner Festnahme über das Dach zu fliehen, gescheitert. Der 20-Jährige musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Nach Angaben der Polizei sollte der junge Mann am Morgen gegen 8.15 Uhr an der Zollstraße in Wattenscheid-Höntrop festgenommen werden. Daraufhin sei er auf das Dach geklettert, dort aber nicht mehr weitergekommen. Aus Sicherheitsgründen habe man die Höhenretter der Feuerwehr alarmiert, die den Mann vom Dach retteten.

Der Einsatz war gegen 11 Uhr beendet. „Es ist eher ungewöhnlich, dass jemand vor seiner Festnahme flüchtet“, heißt es von der Polizei.

