Mann fährt in Bochum mit 1,94 Promille in geparktes Auto

Bei einem Unfall ist ein Mann (31) aus Herten in Bochum leicht verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Er hatte fast zwei Promille Alkohol im Blut.

17.000 Euro Sachschaden hat ein 31-jähriger Hertener verursacht, der in den frühen Morgenstunden des Sonntags (29. Oktober) in Bochum-Westenfeld in ein geparktes Auto gefahren ist. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 2.35 Uhr befuhr der Hertener die Bahnhofstraße. In Höhe der Ridderstraße 20 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in ein geparktes Auto. Der Mann wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Der Hertener wurde zur ambulanten Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Hier wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

