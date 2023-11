Mann (38) belästigt Frau am Hauptbahnhof Bochum: Festnahme

Bochum. Belästigt wurde eine Frau am Bochumer Hauptbahnhof. Zeugen griffen ein und halfen der Frau. Auch nach der Festnahme verhielt er sich aggressiv.

Eine Frau wurde am Sonntagnachmittag (5. November) in der Eingangshalle des Bochumer Hauptbahnhofes von einem 38-jährigen Mann sexuell bedrängt und belästigt. Wie die Bundespolizei mitteilt, kam es gegen 17.35 Uhr zu diesem Vorfall.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten bereits zwei andere Polizeibeamte von der Landespolizei den. Mann fixiert. Laut Polizei habe sich der 38-Jährige auf dem Weg zur Wache und auch darin anhaltend aggressiv verhalten. Auch bei der Durchsuchung habe der Wohnungslose vehement Widerstand geleistet.

Sexuell übergriffiges Verhalten

Im Rahmen einer späteren Videoauswertung ermittelten die Bundespolizisten, dass der Tatverdächtige in der Haupthalle neben einer weiblichen Person gesessen und die Frau wiederholt angesprochen hatte. Der Mann berührte die Frau bereits, als er neben ihr saß. Als diese den Platz verließ, fasste er ihr mehrfach an die Oberschenkel und an ihr Gesäß. Die bisher Unbekannte entfernte sich fluchtartig von dem Mann, woraufhin dieser sie verfolgte und ihr von hinten an ihre Brüste fasste. Mehrere Reisende beobachteten den Vorfall und kamen der Frau zur Hilfe. Zwei bislang unbekannte Helfer brachten den 38-Jährigen zu Boden. doch der Mann konnte sich befreien und griff die Männer an.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Nun muss sich der Mann wegen Beleidigung und Körperverletzung verantworten. Zudem leitete die Polizei Bochum ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Die Bundespolizei bittet Zeugen um Hinweise. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0800/ 6888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum