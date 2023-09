Manga-Walk in Bochum Innenstadt – nicht nur Cosplay geplant

Bochum. Der Manga Day in Bochum präsentiert auch dieses Jahr einige Aktionen. Mehr als kreative Kostüme - wer mitmacht und was alles auf dem Plan steht.

Der diesjährige Manga Day geht am Samstag, 16. September, in der Bochumer Innenstadt in die zweite Runde. Die Thalia Mayersche Buchhandlung veranstaltet gemeinsam mit der Stadtbücherei Bochum und dem Comic Laden „Weltflucht“ erneut den Manga Walk. Los geht das Ganze an der Kortumstraße 69 um 14 Uhr.

Aber laut Thalia Mayersche gebe es nicht nur Cosplayer, die ihre Kostüme auf dem roten Teppich vor der Buchhandlung vorführen. Auch andere Aktionen ständen auf der Tagesordnung: Gratis Mangas für Fans, Cosplay-Wettbewerbe sowie Informationsveranstaltungen rund um das Thema Manga.

Das hält der Manga Day in Bochum bereit

Wie die Thalia Mayersche berichtet, seien ganze 18 Partner aus Bochum mit eigenen Programmpunkten und individuellen Aktionen dabei. Darunter die Drehscheibe, die Kinos Union, Capitol und Casablanca sowie das Modehaus Baltz. Die City-Fonds der Stadt Bochum würden auch dieses Jahr wieder die Aktivitäten unterstützen.

„Die Premiere im vergangenen Jahr hat sowohl die Manga-Fans als auch unser Team begeistert“, hieß es von Feray Zirkel, Leiterin der Thalia Mayerschen: „Wir freuen uns daher sehr, dass wir auch jetzt wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt haben.“

Wer mehr über den den Manga Day 2023 erfahren möchte: thalia.de

