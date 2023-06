„Mama geht tanzen“ Bochum: Karten für Party zu gewinnen

Wir verlosen 2x2 Karten für eine exklusive neue Party-Reihe in der Matrix in Bochum.

Bochum. Die neue Party-Reihe „Mama geht tanzen“ macht in der Bochumer Matrix Station. Von 20 bis 23 Uhr geben Mütter dort „Vollgas“. Wir verlosen Karten.

Mit „Mama geht tanzen“ möchten Anna Schumacher und Andrea Rücker vor allem jungen Müttern trotz anstrengendem Familienleben eine erfüllte Party-Nacht ermöglichen.

So heißt es am Samstag, 12. August, in der Matrix in Bochum-Langendreer „Vollgas geben“. Denn: Die Party beginnt um 20 Uhr und endet schon um 23 Uhr – auf dem Höhepunkt, wie die Veranstalterinnen versprechen.

