Im Bochumer Showpalast „Rouge“ feierte die Cala-Ratjada-Party vor einem Jahr einen erfolgreichen Neustart. Am 25. November steigt die zweite Auflage an der Freudenbergstraße.

Party Malle ist nur einmal im Jahr? In Bochum wird weiter gefeiert

Bochum. Mallorca-Partys gibt’s reichlich. Die Cala-Ratjada-Party in Bochum ist außergewöhnlich. Denn hier ist Malle ganz nah. Wo und wann gefeiert wird.

Mallorca-Partys haben im Herbst und Winter Hochkonjunktur. Zielgruppe: Malle-Touristen, die ihre Urlaubserinnerungen auffrischen wollen. Dass dabei die Chefs und Mitarbeiter der angesagten Clubs der Insel mitfeiern, ist einmalig. Die Bochumer Agentur Kroll/Schäfer macht’s möglich.

„Cala Ratjada Exclusive 2023“, heißt es am Samstag, 25. November, ab 21 Uhr. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr präsentieren Ralf Schäfer und Caba Kroll die Neuauflage ihrer Party im „Showpalast Rouge“ an der Freudenbergstraße.

Cala-Ratjada-Party in Bochum: Erfolgreicher Neustart im „Rouge“

Vor 14 Jahren war das Cala-Ratjada-Format an den Start gegangen. Aus privaten Kontakten zu Gastronomen in dem Ferienort an der Nordostküste der Baleareninsel entstand die Idee, mit den Gastro-Teams ein Stück Mallorcas für eine Nacht nach Deutschland zu holen.

Anfangs wurde in Köln, später in Essen gefeiert. Nach der Corona-Pause sei der Wechsel 2022 ins „Rouge“ sofort auf große Zustimmung gestoßen, sagen Ralf Schäfer und Caba Kroll. Anlass, die Malle-Party der besonderen Art fortzusetzen.

Gastronomen fliegen eigens für die Party aus Spanien ein

Gastronomen aus Cala Ratjada und ihre Team fliegen eigens ein. Vertreten sind mehr als zehn Restaurants, Bars und Diskotheken, darunter das legendäre „Bolero“ und das Lokal „Tiki Beach“, bekannt aus der RTL-Reihe „Die Auswanderer“. „Unterstützt wird die Veranstaltung erneut von der Stadtregierung Capdepera“, kündigen die Organisatoren an.

Der Eintritt kostet 25 Euro (Abendkasse 30 Euro.). Alle Infos und Karten auf cala-ratjada-exclusive.de.

Dinner-Show an der Freudenbergstraße folgt am 8. Dezember

Im Rouge geht es am Samstag, 8. Dezember, 19 Uhr, mit einer „Crazy X-Mas-Party“ weiter. Angekündigt werden u.a. eine Burlesque-Show, die Drag-Queen Kelly Heelton, Tribute-Künstler mit Hits von Tina Turner und Frank Sinatra sowie ein Büfett des TV-Kochs Semi Hassine. Bei der After-Show-Party spielt ein Saxofonist auf. Infos und Karten ab 79 Euro gibt es auf rouge.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum