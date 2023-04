Maiabendfest in Bochum: Fahrplanänderungen bei Bus und Bahn

Bochum. Das Maiabendfest in Bochum findet vom 27. bis 30. April statt. Vor allem in der Innenstadt gibt es dadurch Einschränkungen bei Bus und Bahn.

Aufgrund des 635. Bochumer Maiabendfestes und der damit verbundenen Sperrungen kommt es von Donnerstag, 27. April, bis Sonntag, 30. April, zu Umleitungen und Haltestellenveränderungen bei verschiedenen Bogestra-Linien. Am Samstag, 29. April, entstehen durch den Ausmarsch und Festumzug zusätzlich Beeinträchtigungen auf vielen Linien.

Anstelle der Bushaltestelle Bochum Hbf/Boulevard werden, sofern nicht anders beschrieben, Ersatzhaltestellen auf dem Kurt-Schumacher-Platz in Höhe der Apotheke und am ZOB angefahren. Die Haltestelle Bongardstraße wird in diesem Zeitraum nicht bedient. Einige Linien halten am Samstag zusätzlich an der Haltestelle Südring.

Fahrplanänderungen in Bochum von Donnerstag bis Sonntag: Diese Linien sind betroffen

Zudem gibt es zwischenzeitlich weitere Einschränkungen: Auf verschiedenen Linien können Haltestellen nicht angefahren werden, teils fahren Busse statt Bahnen. Betroffen sind die Linien 308/318, 336, 339, 345, 353, 354, 355, 365 und 366 sowie die Nachtlinien NE 1 und NE 6.

Vor Beginn der Fahrt sollten Fahrgäste bestenfalls den elektronischen Fahrplan im Internet unter https://www.bogestra.de/service/fahrplanauskunft oder über die die Bogestra-App „Mutti“ checken. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann zudem rund um die Uhr die kostenlose Service-Nummer 0800 650 40 30 angerufen werden.

