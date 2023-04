Maiabendfest Bochum: So wird bis Sonntag in Harpen gefeiert

Das Ausgraben der Mai-Eiche im Bockholt (hier im Vorjahr) ist am Samstag gegen 12.30 Uhr geplant. Davor und danach wird in Harpen gefeiert.

Bochum-Harpen. Zum Maiabendfest wird in Harpen gefeiert: zwar ohne Festzelt, aber mit gleich zwei Partys im Amtshaus. Das ist das Programm bis zum Sonntag.

Das Schützenfest in Harpen wird auch beim Maiabendfest 2023 ohne ein Festzelt gefeiert. Der Aufbau eines Zeltes auf der angestammten Fläche im Bockholt sei wirtschaftlich nach wie vor nicht verantwortbar, hatte der Vorsitzende des Bürgerschützenvereins, Hans-Heinrich Albert, schon vor einem Monat betont. Der guten Stimmung an den fünf Festtagen soll das aber keinen Abbruch tun.

Los geht’s im Amtshaus am Harpener Hellweg am Mittwoch (26.) um 18 Uhr mit dem Fassanstich und Kränzebinden. Musikalische Verstärkung leisten der Musikzug Bochum-Harpen und das „Hot Pott Sound Orchester“.

Schützenfest in Harpen: Maischützen werden Samstagmittag erwartet

Am Donnerstag (27.) nehmen die Harpener als Mitträger des Maiabendfestes an der Eröffnung ab 17.30 Uhr auf dem Boulevard mit anschließendem Gottesdienst und Zapfenstreich teil. Ein Gottesdienst wird am Freitag (28.) um 16.30 Uhr auch im Amtshaus gefeiert. Es folgt ein gemütliches Beisammensein.

Am Samstag (29.) gegen 12 Uhr werden die aus der Innenstadt kommenden Maischützen begrüßt und traditionell mit Erbsensuppe bewirtet. Erneut spielt das „Hot Pott Sound Orchester“ auf. Dem Brauchtum wird Genüge getan, wenn Junggesellenhauptmann Meiko Krämer gegen 12.30 Uhr dem Bockholt die – in diesem Jahr von der WAZ Bochum gestiftete – Maieiche entreißt.

Zwei Partys im Amtshaus mit Live-Musik

Danach wird im Amtshaus gefeiert. Am Samstag steigt eine Maiabendparty mit der Ruhrgebiets-Showband JAL. Am Sonntag (30.) heißt es: „Rock in den Mai“. Zu Gast ist die Gruppe „Cop Connection“.

Einlass ist an beiden Abenden um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet jeweils acht Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Tabakwaren Schott im Rewe-Gebäude am Castroper Hellweg 20 und an der Total-Tankstelle am Harpener Hellweg 88.

