Mahnwache vor Bochumer Rathaus: Gewerkschaft fordert Angebot

Bochum. Vor dem Bochumer Rathaus veranstaltet die Komba Gewerkschaft heute (9. Februar) eine Mahnwache. Sie fordert ein Angebot der Arbeitgeber.

Im Tarifstreit zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften veranstaltet die Komba Gewerkschaft am heutigen Donnerstag (9. Februar) eine Mahnwache vor dem Bochumer Rathaus. Die Gewerkschaft Komba vertritt Tarifbeschäftigte sowie Beamtinnen und Beamte in der Stadtverwaltung und im Jobcenter. Auch in kommunalen Unternehmen, wie beispielsweise der Stadtverwaltung, dem USB oder in Alten- und Pflegeheimen ist die Komba Gewerkschaft aktiv.

Sie wolle so auf die Situation im öffentlichen Dienst aufmerksam machen, teilt die Gewerkschaft mit. Die Gewerkschafter wollen die Ratsmitglieder vor dem Rathaus ab 13.30 Uhr empfangen, der Rat kommt ab 14 Uhr zusammen. So will die Gewerkschaft die Forderungen nach einem höheren Lohn unterstreichen.

Auch die Lokalpolitik trage Verantwortung für einen gut funktionierenden öffentlichen Dienst, meint Torsten Haunert, Vorsitzender des Bochumer Komba-Ortsverbandes. Wegen der hohen Inflation und einer Personalknappheit im öffentlichen Dienst müssten die Bedingungen verbessert werden. „Dazu gehört in der momentanen Lage an erster Stelle die Bezahlung“, sagt Haunert.

Gewerkschaft rechnet mit Warnstreik in Bochum – das wird gefordert

Während die Gewerkschaft Verdi heute mit Warnstreiks in Bochum beginnt, rechnet die Komba Gewerkschaft in der kommenden Woche mit ersten Warnstreikmaßnahmen in der Stadt. Gefordert wird von den Gewerkschaften eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro. Für Auszubildende werden mindestens 200 Euro gefordert.

