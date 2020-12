Die Polizei in Bochum ermittelt noch immer in einer Unfallflucht: Ein Radfahrer hat ein Mädchen angefahren und sich anschließend vom Unfallort entfernt.

Polizei Mädchen in Bochum angefahren und geflohen: Radfahrer gesucht

Bochum-Ehrenfeld. Ein Radfahrer hat in Bochum ein achtjähriges Mädchen angefahren und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Die Bochumer Polizei sucht weitere Zeugen von einem Verkehrsunfall , der sich am 29. November (Sonntag) auf der Kreuzung Hattinger Straße/Gilsingstraße in Bochum - Ehrenfeld ereignet hat. Der Verursacher – ein Radfahrer – flüchtete anschließend. Nach ihm wird gesucht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand überquerte an diesem Tag ein Mädchen (8) gegen 17 Uhr die Hattinger Straße. Die Fußgängerampel zeigte ihr grünes Licht. Nach Angaben von Zeugen wurde das Kind von einem Radfahrer auf einem Pedele c erfasst, d er offenbar in hoher Geschwindigkeit auf der Hattinger Straße stadtauswärts unterwegs war und das Rotlicht der Ampel missachtet hat.

Die junge Bochumerin stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen im Gesicht und am Knie zu . Kurz nach dem Unfall entfernte sich der Radfahrer Polizeiangaben zufolge von der Unfallstelle.

Der Mann, der mit einem dunklen Pedelec älteren Baujahrs unterwegs war, wird auf circa 65 bis 70 Jahre geschätzt, ist 180 bis 185 Zentimeter groß, hat eine normale Statur, weiße kurze Haare und trug zum Zeitpunkt des Unfalls eine Brille, einen schwarzen Kurzmantel sowie eine blaue Jeanshose.

Die Kripo bittet unter Tel. 0234 / 909 -5206 um Hinweise .

