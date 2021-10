Mädchen (6) stürzt auf Radweg – Polizei sucht zwei Männer

Auf dem Radweg an der Königsallee in Bochum – hier ein Bild aus Wiemelhausen – ist ein Mädchen gestürzt. Die Polizei sucht nun nach zwei beteiligten Männern, die weitergefahren sein sollen.

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die nach dem Sturz eines sechsjährigen Mädchens auf dem Radweg an der Königsallee in Bochum am Samstagnachmittag weitergefahren sein sollen, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Nach Angaben der Polizei soll das Mädchen mit seiner Schwester und seiner Mutter gegen 13 Uhr auf dem Rad Richtung Innenstadt gefahren sein. In Höhe der Straße Im Haarmannsbusch seien der Familie zwei Radfahrer entgegengekommen, die nach Zeugenaussagen keinen Platz machten. Das Kind habe nicht ausweichen können und sei gestürzt, einen Zusammenstoß habe es nicht gegeben. Die Männer seien Richtung Stiepel weitergefahren, ohne sich um das Mädchen zu kümmern, das später bei einem Arzt behandelt wurde.

Unfall auf dem Radweg an der Königsallee in Bochum: Zeugen und Beteiligte gesucht

So werden die Männer beschrieben: Der eine war zwischen 35 und 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hatte eine schlanke Statur, braune Augen und dunkle, mittellange Haare. Er trug eine Sonnenbrille, dunkle Kleidung und war auf einem dunklen Fahrrad unterwegs. Der andere war etwa 35 Jahre alt, hatte eine normale Statur, blaue Augen sowie kurze, blonde Haare. Er war ebenfalls mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs.

Das Verkehrskommissariat bittet die beiden Männer sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909 52 06 zu melden.

