Verkehrsunfall Mädchen (5) wird in Bochum von Auto erfasst: Krankenhaus

Bochum. Ein Mädchen (5) wurde in Bochum von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Es hatte sich von der Mutter losgerissen. Das Kind kam ins Hospital.

Ein fünfjähriges Mädchen ist in Bochum-Weitmar von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben kam das Kind mit seiner Mutter am Mittwoch gegen 15.10 Uhr aus einem Waldweg und wollte die Hattinger Straße in Höhe der Hausnummer 535 überqueren. Ein Autofahrer, der dort stadtauswärts unterwegs war, stoppte verkehrsbedingt an der Einmündung. Plötzlich riss sich das Mädchen los und rannte vor dem haltenden Wagen auf die Straße. Dort wurde es von einem weiteren, 65-jährigen Autofahrer aus Bochum erfasst – er hatte das haltende Fahrzeug stadtauswärts überholt.

Trotz Notbremsung des Autofahrers aus Bochum wurde das Mädchen erfasst

Trotz einer Notbremsung erfasste der Wagen die Fünfjährige. Sie stürzte zu Boden. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht, so die Polizei.

Verkehrsunfall-Spezialisten der Polizei nahmen den Unfall auf. Die Hattinger Straße war in beiden Richtungen voll gesperrt.

