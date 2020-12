Mädchen (13) aus Bochum vermisst: Polizei sucht es mit Foto

Bochum. Ein 13-jähriges Mädchen aus Bochum wird vermisst. Die Polizei sucht es. Das Kind könnte sich auch in Düsseldorf aufhalten.

Die Polizei sucht seit Montag jetzt öffentlich nach der 13-jährigen Janina C. aus Bochum. Sie wird vermisst. Zuletzt wurde sie am Freitagnachmittag, 11. Dezember, gegen 16 Uhr, im Bereich der Klosterstraße in der Bochumer Innenstadt gesehen.

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach Janina C. aus Bochum. Foto: Polizei Bochum

Janina C. ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, kräftig und hat braune Haare. Sie trägt eine orange-rote Jacke. „Da sie auch Bezüge nach Düsseldorf hat, ist nicht auszuschließen, dass sie sich möglicherweise dort aufhält“, sagte ein Polizeisprecher.

Wer weiß, wo Janina C. ist, soll sich bei der Polizei Bochum melden

Wer das Mädchen gesehen oder etwas zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, soll sich bitte unter der Rufnummer 0234/009-4441 oder -4104 beim Kriminalkommissariat 12 melden oder bei jeder Polizeidienststelle.

