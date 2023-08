Lyriker startet Rundgänge auf den Spuren der Industriekultur

Der in Leipzig lebende Lyriker Stefan Wartenberg mag Bochum und die Menschen in der Stadt. Jetzt bietet er einige literarische Rundgänge an.

Bochum. Bei literarischen Spaziergängen im Rahmen der Ruhrtriennale will Stefan Wartenberg die Stadt erkunden. Zwei Stunden lang geht’s durch Bochum.

Zwischen der Jahrhunderthalle und der Kleingartenanlage am Bergmannsheil in Bochum liegen etwa zwei Kilometer. Dazwischen gibt es eine ganze Reihe von Orten, die viel über die Geschichte der Stadt und die Entwicklung des Ruhrgebiets erzählen: vom Bochumer Verein bis zur A 448. Bei mehreren Rundgängen nimmt der Lyriker Stefan Wartenberg im Rahmen der Ruhrtriennale all diese Wege genauer ins Visier. Wer ihm dabei folgen möchte, ist herzlich willkommen.

Autor unternimmt literarische Wanderungen durch Bochum

Stefan Wartenberg (42) stammt aus Berlin und wohnt schon lange in Leipzig. Er studierte bildende Kunst und arbeitet als Autor von Büchern und Theaterstücken. Zuletzt erschien sein Lyrikband „Raubbaufolge“ (Verlag Marian Arnd) mit Gedichten, von denen einige im Ruhrgebiet entstanden sind – eine Region, die ihm besonders ans Herz gewachsen ist.

Auf Einladung der Ruhrtriennale besuchte er Bochum bereits im vergangenen Jahr, um hier mehrere Tage auf den Straßen unterwegs zu sein. Zu Fuß und mit dem Fahrrad erkundete er bei langen Touren die Umgebung: „Das ist eine spannende Stadt, viel internationaler als Leipzig“, sagt er. „Ich erlebe hier weniger Aggressionen unter den Menschen, und ich mag die Gemütlichkeit, die hier herrscht.“

Auf den Spuren des Bergbaus und der Stahlindustrie

Vor allem schätzt er Bochum als Teil des Ruhrpotts („Die Stadt ist in der Region wunderbar eingebettet“) und beobachtet mit großer Freude, wie entspannt die Bochumer mit dem industriellen Erbe umgehen: „Die Menschen sind richtig stolz auf die Fördertürme und die Bergbauvergangenheit. Das würde man im Osten so nie finden.“

Der literarische Spaziergang, den Stefan Wartenberg jetzt anbietet, ist Teil des „Wege“-Projekts der Ruhrtriennale: Seit drei Jahren werden auch die Strecken und Verkehrswege zwischen den teils weit voneinander entfernten Spielorten bespielt, weitere Exkursionen gibt es in diesem Jahr in Essen und Duisburg.

Karten und Infos Der Rundgang „Raubbaufolgelyrik“ dauert etwa zwei Stunden und ist nicht barrierefrei. Los geht’s am Samstag und Sonntag, 12. und 13. August, jeweils um 16 Uhr. Treff: Litfaßsäule an der Jahrhunderthalle. Weitere Termine am 1. September um 17 Uhr, 2. und 3. September jeweils um 16 Uhr. Die Karten (zwei Euro) gelten am Veranstaltungstag auch als Tickets im VRR. Karten: 0221 280 210 und ruhrtriennale.de

Für seine Tour hat sich Wartenberg eine schöne Route überlegt: Von der Jahrhunderthalle geht es durch den Westpark Richtung Alleestraße, vorbei an der ehemaligen „Beamtensiedlung“ (Wattenscheider Straße) und weiter zum Technischen Betrieb der Stadt. Ziel des etwa zweistündigen Marsches ist die Kleingartenanlage am Bergmannsheil. Für den Weg zurück nehmen die Teilnehmer die öffentlichen Verkehrsmittel.

Zahlreiche kleine Zwischenstopps

Während des Rundgangs gibt es zahlreiche Zwischenstopps, die Wartenberg mit passender Lyrik füllen will. „Ich würde mich freuen, wenn auch die Teilnehmer einiges vorlesen“, sagt er. „Aber zur Not mache ich es selbst.“ So wird etwa ein Kreisverkehr direkt an der Jahrhunderthalle näher in Augenschein genommen, der offiziell „Platz der Dichter und Denker“ heißt, was in Bochum wohl nur die wenigsten wissen. „Das habe ich durch Zufall bei Google gefunden“, erzählt Wartenberg.

Die Jahrhunderthalle steht vom 10. August bis 23. September wieder im Mittelpunkt der Ruhrtriennale. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Auch auf einer Brücke über der Autobahn werden die etwa 20 Spaziergänger kurz innehalten: „Hier wird es spannend zu erfahren sein, ob der Lärm der Fahrzeuge die Lyrik komplett übertönt.“ Daneben sollte man die Tour aufmerksam verfolgen, denn Wartenberg hat immer wieder kleinere Irritationen eingebaut, die an dieser Stelle natürlich nicht verraten werden.

Der Geschichte der Stadt, des Bergbaus und der Stahlindustrie will Wartenberg während seiner Rundgänge literarisch begegnen – und dabei immer auch den Blick nach vorn richten. „Ich freue mich, mit den Menschen in Kontakt zu kommen.“

